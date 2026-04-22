Sheinbaum: acordamos vías de colaboración con Volker Türk

La presidenta y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que para su gobierno “el respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”.

En el contexto de su reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó: “Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración”.

Varias horas después del encuentro la mandataria federal informó en su cuenta de X sobre este encuentro, pero sin dar detalles.

Sheinbaum recibió también a Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi, coordinadora Residente de la ONU en México.

Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi,… pic.twitter.com/q9Qv7oek43 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 23, 2026

La publicación de la jefa del Ejecutivo Federal se dio tras la conferencia de Volker Türk en la que dijo que las desapariciones son aún uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México y provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familias.

Uno de los mayores reclamos, expuso, es que se termine con la impunidad y se haga justicia por los crímenes cometidos; también la rendición de cuentas, que se reconozcan las consecuencias, exista reparación del daño y las garantías de no repetición.

En X, Türk dijo: "Muy agradecido por la reunión de hoy con el Presidente de México @Claudiashein, donde discutimos temas de derechos humanos y oportunidades para la cooperación".