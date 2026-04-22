Sheinbaum perfila salida de Luisa María Alcalde de Morena al invitarla a la Consejería Jurídica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esthela Damian dejará la Consejería Jurídica y llegaría Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, anunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Luisa María Alcalde que sea la nueva consejera jurídica de la Presidencia, luego de la serie de rumores que anticipaban su salida de la dirigencia nacional de Morena.

La mandataria aclaró que no hay injerencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su administración.

“No hay un teléfono rojo de Palacio Nacional a Palenque (…) aquí se toman todas las decisiones”, dijo la mandataria federal sobre los señalamientos de que este tipo de decisiones las toma el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente López Obrador ha sido extremadamente respetuoso de nuestro gobierno”, consideró pertinente esta aclaración, pues, dice, solo contribuye a través de sus libros.

Redundó en que “la decisión de llamar a Luisa María es una decision de la presidenta, es mi decisión. Es una extraordinaria abogada”.

La salida de Luisa María Alcalde se presenta con la posibilidad de que la actual consejera jurídica, Esthela Damián, con menos de cuatro meses en el cargo, lo dejaría para ir a competir por la candidatura para el gobierno de Guerrero, su tierra natal, lo cual decidió, indica la mandataria federal, hace unos días.

“Creo que (Luisa María) ha desempeñado un gran papel dentro de Morena. Es una excelente abogada, muy buena” y destacó su participación en varios temas con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, como la cuestionada planeación en reforma al Poder Judicial.

La todavía dirigente nacional del partido en el poder respondió a la jefa del Ejecutivo Federal que lo pensará.

Sobre la posible llegada de Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar, a la dirigencia nacional de Morena, dijo, es una decisión que se tomará en Morena”, pero reiteró el llamado a que “se tiene que dejar el gobierno. Todavía habrá más personas que decidan dejar el cargo en el gobierno” para irse a partidos, dependiendo de sus aspiraciones.

La presidenta expuso que Ariadna no ha manifestado nada, pero tiene que dejar el gobierno si quiere ir al partido y garantizó que el “resguardo de programas de bienestar está completamente sellado”.

Al hablar de Esthela Damián también dijo:

Yo no tengo candidatos ni favorezco a nadie”.

Sheinbaum comentó que Damián ha hecho un trabajo muy bueno en la Consejería, la presidenta le pidió que por lo menos que cierre el mes, por lo que su renuncia es con fecha al 30 de abril.

Se van a revisar los perfiles para designar al dirigente de Morena. También, después de que Citlalli Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres hace casi una semana para irse a Morena, la dependencia federal aún no tiene titular, dado que la presidenta sigue revisando perfiles.

¿Quién es Luisa María Alcalde Luján?

Luisa María Alcalde Luján ha sido dirigente nacional de Morena desde el 1 de octubre de 2024.

Antes de este cargo, Luisa María fue secretaria del Trabajo y Previsión Social de 2018 al 2023 y secretaria de Gobernación de 2023 a 2024 durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.