Sheinbaum presenta “ABC de las emociones” para atender la salud mental de menores

El gobierno federal presentó la estrategia “ABC de las emociones” para atender la salud mental en los niveles educativos de tercero de secundaria . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal presentó la estrategia “ABC de las emociones” para atender la salud mental en los niveles educativos de tercero de secundaria y media superior, la presidenta Claudia Sheinbaum acudirá a algunos planteles a utilizar los materiales que se distribuirán y aplicarlos con los estudiantes.

Destacó que parte de los objetivos es fomentar valores espirituales y atender a jóvenes principalmente en las escuelas, que están entre los 12 y los 17 años de edad.

Para esta estrategia se imprimirán 18 mil guías para madres y padres de familia, maestros y otras más para jóvenes que se repartirán impresas a partir del próximo ciclo escolar y estarán disponibles vía virtual antes.

Contemplan actividades en las escuelas por lo menos una vez a la semana relacionadas con la salud mental, por ejemplo, actividades recreativas sobre sus sentimientos, emociones y otras que les interesan a los jóvenes y adolescentes.

Los servidores públicos, incluida la mandataria federal, tendrán una previa capacitación y con ciertos textos para leer en salones de clases, relacionados con emociones, redes sociales y otros programas que enfrentan jóvenes.

También habrá asambleas informativas y el fortalecimiento de la línea de la vida, en el número 800 911 2000.?

Cuidarnos es un acto colectivo, no solo es del gobierno a los jóvenes sino es de la sociedad”, dijo la presidenta.

Expuso que además se tienen todos los centros de salud y hospitales con atención especializada para salud mental, entre otras áreas de psicología, psiquiatría, incluso neurología.

Se trata, también, de “dejar un rato la pantalla y convivir con adolescentes”, donde abordarán, por ejemplo, mitos y realidades de la salud mental.

La estrategia nacional que comienza en mayo, en suma, tiene seis ejes: Campaña masiva de sensibilización; 18 millones de guías para jóvenes; actividades en escuelas; asambleas informativas; pláticas interactivas; y fortalecimiento de la Línea de la vida.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, revela que el 10 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 17 años muestran malestar psicológico; el 3.3 por ciento, ideación suicida; el 18.1 por ciento tiene exposición a cualquier tipo de violencia; y el 4.7 por ciento ha consumido algún tipo de droga en un momento de su vida.?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que en la Nueva Escuela Mexicana ya se enseña a las y los jóvenes a reconocer y gestionar sus emociones.

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), Yerania Enríquez, informó que 300 brigadas de las tres instituciones públicas de salud recorrerán las escuelas para ofrecer pláticas interactivas y conocer las preocupaciones de los jóvenes, además de dar herramientas de autocuidado.

La autoridad se comprometió a que los Centros Comunitarios México Imparable contarán con especialistas para abordar estos temas.