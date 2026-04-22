Sheinbaum se reúne con el alto comisionado de la ONU Volker Türk

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por cerca de una hora y media la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, sin que hasta el momento la mandataria federal ofrezca información sobre los resultados.

Antes de las 10:00 horas de este miércoles, el integrante del organismo internacional llegó a Palacio Nacional y salió poco después de las 11:30 horas.

Se espera que más tarde Volker Türk ofrezca una conferencia de prensa; sin embargo, la presidenta no ha emitido siquiera una publicación en sus redes sociales, como acostumbra cuando tiene una reunión de conocimiento público en la sede presidencial.

Antes el alto comisionado ya también sostuvo reuniones con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien dijo que hubo muchas preguntas sobre búsqueda de personas, discriminación, migración y, en general de las víctimas en México.

Pero, dijo, no pudieron abordar en específico el rechazo del gobierno mexicano a la conclusión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.