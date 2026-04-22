Türk suplica no politizar ni polarizar las desapariciones: “eso no hace justicia a las víctimas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, sostuvo que “las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México” y llamó que el compromiso por atender el flagelo “vaya más allá de posiciones políticas”.

Tras cuatro días de visita en México, tiempo en el que se reunió con colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; los 32 fiscales del país, así como la fiscal General de la República, Ernestina Godoy; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como integrantes del Congreso y presidentes de las comisiones de derechos humanos del país, Volker Türk ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció que el tema de las desapariciones forzadas, que alcanza a más de 130 mil víctimas, fue el más abordado con todas las autoridades.

“Yo hice una solicitud, una súplica, y esta súplica es también para la sociedad como un todo, el que aborde el tema de las desapariciones como un tema central, que debe verse resuelto.

“Sin embargo, no polarizando y no politizando, ya que lo que yo veo y lo que he resaltado cuando he estado aquí en las visitas es el tema de la polarización, eso no le ofrece justicia a las víctimas, tampoco le ofrece justicia a quienes han sufrido”, dijo el funcionario de la ONU durante la conferencia de prensa.

“No sabemos qué resultados ofrecerá el CED”

Sobre la solicitud que le hicieron los colectivos de personas desaparecidas de pedir a la presidenta Sheinbaum la aceptación de la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés) de solicitar la intervención de la Asamblea de Naciones Unidas para abordar la crisis de desapariciones en México, el funcionario reconoció que “no sabemos en este momento qué resultados ofrecerá” el Comité.

De acuerdo a Türk el mensaje que le pidieron las familias que transmitiera de manera general es “asegurar que hubiera un esfuerzo en la prevención y la impunidad, que la impunidad se resuelva, y me parece que esa voluntad, si está ahí, solo tenemos que encontrar la forma de acompañar al gobierno, de apoyar al gobierno en este esfuerzo. Y claro que el enfoque será lo que la oficina pueda apoyar a lograr en los siguientes meses y años por venir”.

Apuntó que “es muy importante que nos enfoquemos en encontrar una solución, y esa solución tiene que construirse sobre las estructuras que ya están implementadas, las cuales deben ser fortalecidas”.

Al señalar que lo que se requiere es “es avanzar con una solución de por medio”, y que se ha sentido “alentado por lo que escuché por parte del gobierno, Türk sostuvo que también hay un compromiso de la ONU para abordar el problema.

“Queda en nosotros, el comité, ofrecer el apoyo que el gobierno necesita, que la sociedad necesita para poder llevar este fenómeno a un fin, para erradicarlo. Ya que sabemos que es un fenómeno que ha agregado cierta problemática. Es muy complejo”, reconoció.

En su mensaje inicial Volker Türk consideró que para atender el flagelo “necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un gobierno para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras de transparencia y de compromiso serio del Estado”.

“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro las víctimas”, puntualizó.

Türk reconoció la labor de las personas buscadoras: “Saludo profundamente el valor y la tenacidad de las familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente los liderados por mujeres, porque no sólo desempeñan labores esenciales de búsqueda y documentación, sino que lideran los esfuerzos por promover visibilidad, rendición de cuentas y respuestas institucionales. Fue doloroso escuchar testimonios que reflejan la magnitud de esta tragedia”.

La impunidad, tema recurrente

Volker Türk se refirió a los distintos desafíos que prevalecen en el país, como la violencia contra personas defensoras y periodistas; la operación de grupos del crimen organizado incluido el transnacional, basado en “en el tráfico de drogas y en el flujo incesante de armas y municiones hacia el país”; la impunidad como tema recurrente “en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil”; así como la violencia contras las mujeres y los feminicidios, a pesar de los esfuerzos del Estado, “la muerte diaria de siete mujeres choca nuestra conciencia”, dijo el funcionario.

Tras anunciar un próximo acuerdo con la SCJN, Volker Türk reconoció avances del Estado mexicano en reformas constitucionales a favor de los pueblos indígenas y en materia de derechos económicos y sociales, así como el papel de México en el concierto internacional.

“Quiero terminar reconociendo el importante papel de México como actor regional y global en apoyo del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos. Su compromiso y participación activa en el sistema de las Naciones Unidas deben destacarse y servir de ejemplo. Mi oficina seguirá estando, como siempre, a disposición de todos y todas en México.”, concluyó Volker Türk.