Agentes de la CBP detienen a una estadunidense que intentó introducir un arsenal a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) arrestaron a una mujer estadunidense que intentaba cruzar la frontera hacia territorio mexicano con armas de fuego, piezas para fusiles y un lanzacohetes RPG en su vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación se realizó el 19 de abril en el puerto fronterizo de Nogales, Arizona. Las autoridades interceptaron a la ciudadana, de 41 años, que conducía un Lexus IS 200t del 2016, para una inspección antes de salir de Estados Unidos.

Aunque la mujer iba acompañada de tres menores de edad, los agentes solicitaron una segunda revisión del vehículo debido a que detectaron una anomalía en el asiento trasero.

“Tras vaciar el vehículo, descubrieron un hueco bajo el asiento trasero que contenía un tubo lanzagranadas propulsado por cohete, cuatro fusiles, una pistola Avtomat Kalashnikova (AK), 16 fusiles AK, 24 cargadores de fusil, 16 culatas de fusil, 20 empuñaduras de pistola y otras piezas de armas diversas”, se lee en el reporte de la CBP.

Además de confiscar las armas y el vehículo, los agentes arrestaron a la conductora, quien fue imputada por el delito de contrabando de mercancías procedentes de territorio estadunidense, tipificado en el artículo 554 del Título 18 del Código de Estados Unidos.

Ron Vitiello, subcomisionado interino de la CBP, atribuyó el éxito de la incautación a la "experiencia en inspecciones y tecnología" bajo la administración del presidente Donald Trump, lo que impidió que las armas “cayeran en manos de los cárteles” y “causaran estragos entre la población de México”.

Carlos González, director interino de Operaciones de Campo, sostuvo que los agentes de la CBP “trabajan en primera línea, desmantelando activamente las organizaciones criminales transnacionales que desestabilizan la región”.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito de Arizona, Timothy Courchaine, advirtió que estos hallazgos demuestran la intención violenta de los cárteles:

“El presidente Trump designó a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras con justa razón, y este caso es uno de tantos que demuestra su violenta intención de aferrarse al poder”, sostuvo.

“La fiscalía federal se enorgullece de colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional para asegurar que se corte el flujo de armas hacia los grupos violentos en México y que sus cómplices en Estados Unidos sean llevados ante la justicia”, concluyó.