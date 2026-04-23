Arranca la Semana Nacional de Vacunación 2026; se aplicarán las siguientes dosis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo el lema “Vacunar es amar”, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció la realización de la Semana Nacional de Vacunación 2026, del 25 de abril al 2 de mayo de 2026 en todo el territorio nacional, con la meta de aplicar 1.7 millones de dosis.

El objetivo de la jornada es fortalecer el Programa de Vacunación Universal, con la recuperación de esquemas incompletos y el incremento de coberturas, especialmente en niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas gestantes, adultos mayores y grupos en situación de riesgo.

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La Ssa informó en un comunicado que la Semana Nacional de Vacunación se realizará en el contexto de la 24 Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) y Semana Mundial de Inmunización 2026.

¿Qué vacunas aplicarán?

Según la autoridad, en esos ocho días se garantizará la aplicación gratuita de todas las vacunas incluidas en el esquema nacional, entre ellas:

BCG (contra la Tuberculosis) y Hepatitis B para recién nacidos

Hexavalente acelular, neumocócica conjugada, rotavirus, para menores de un año

Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A en la primera infancia

DPT (difteria, tos ferina y tétanos) como refuerzo en población infantil

VPH (Virus del Papiloma Humano) en niñas y niños de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual

Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud

Influenza estacional y Covid-19 niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores

Neumococo para personas mayores de 60 años

¿Dónde aplicarán vacunas?

La SSA añadió que la aplicación de estas vacunas se realizará en los siguientes espacios:

Unidades de salud

Puestos semifijos en espacios de alta afluencia

Brigadas móviles que acercarán los servicios a comunidades rurales, zonas de difícil acceso y áreas con rezago en vacunación

También se implementarán estrategias comunitarias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización, con el propósito de fomentar la vacunación oportuna y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

Del 25 de abril al 2 de mayo, se realizará la Semana Nacional de Vacunación. ??



¡Es momento de completar tu esquema! ??



Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. ??



Conoce dónde vacunarte en: https://t.co/WNIEbCegM5 o llama… pic.twitter.com/N93nyOK16I — SALUD México (@SSalud_mx) April 23, 2026

La Secretaría de Salud llamó a la población a acudir a su unidad de salud más cercana y completar sus esquemas de vacunación, bajo el recordatorio de que “las vacunas son seguras, gratuitas y una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud individual y colectiva”.