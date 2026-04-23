Ataque en Teotihuacán está vinculado a “True Crime Community”: especialista (Video)

Hombre que disparó desde la Pirámide de la Luna contra turistas de Teotihuacán. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Global Project Against Hate and Extremism (Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, GPAHE, por sus siglas en inglés), identificó un factor común entre los atentados del domingo 20 de abril en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México, y el del 25 de marzo pasado en una escuela privada en Lázaro Cárdenas, Michoacán: una “subcultura en línea” denominada “True Crime Community (TCC), una comunidad social que glorifica, idolatra y busca inspirar a futuros tiradores masivos”.

De acuerdo con Sergio Ortiz Borbolla, director de Comunicación y Campañas de GPAHE, una organización fundada en 2020 con sede en Alabama, explicó que los perpetradores de ambos atentados, Julio César Jasso Ramírez, quien se suicidó antes ser detenido, y el adolescente de 15 años, Osmar “N”, que mató a dos colaboradoras de una escuela particular, frecuentaban la comunidad TCC.

Según los investigadores de GPAHE, por el perfil en redes sociales de ambos personajes, sobre todo Jasso Ramírez, se pudo identificar la navegación en esa comunidad en internet, “aunque el estudiante se presentaba también como incel (célibe involuntario)”, dijo Ortiz Borbolla en entrevista con Proceso.

En el caso de Jasso Ramírez, quien llevó a cabo el atentado en la Pirámide de la Luna, los investigadores es de destacar que lo llevo a cabo en la fecha del nacimiento de Adolf Hitler, en que se conmemora la masacre de Columbine en 1999, entre sus pertenencias llevaba una imagen generada por inteligencia artificial de él con dos perpetradores de ese ataque a la secundaria estadunidense, además de que en esa imagen porta una camiseta con la leyenda “Disconnect and Self-Destruct”, frase que hace referencia a una canción “asociada a uno de los agresores de Columbine” dentro de la TCC, interpretada por la banda A Perfec Cicle, aunado a que las autoridades localizaron imágenes del joven realizando el saludo nazi, cuando tendría entre 17 y 18 años.

De acuerdo al monitoreo de GPAHE, “la TCC no es un grupo organizado, sino una especie de fandom compuesto por individuos que consumen podcast, artículos y foros en línea”, con una presencia importante en las plataformas de TikTok, Reddit y X.

Se han identificado “al menos 22 ataques y planes relacionados con la TCC entre 2024 y 2026, varios de los cuales involucraron perpetradores que dejaron mensajes de apoyo a extremistas de extrema derecha”, alertó GPAHE en un reporte.

“Sobre esta red del True Crime Community hemos notado que tiene injerencia de otras redes como mucho más profundas, mucho más perversas, como la de los clubes activos o active clubs, que son clubes que se están haciendo más que nada en Europa y en Estados Unidos con un perfil claramente neonazi, y que a partir de este año busca reclutar chavos en Latinoamérica que se consideren afines a la cuestión neonazi”, explicó Ortiz Borbolla en entrevista.

El contenido que transmiten estos clubes, añadió, “se apoya en el machismo, en la misoginia, en teorías y en conspiraciones lanzadas por otras organizaciones de supremacía blanca”.

Puntualizó que el reclutamiento de jóvenes se realiza en redes sociales abiertas, no en la Deep web lo que convierte a la TCC muy riesgosa.

“Desafortunadamente es muy fácil para un chavo que puede caer a través de todos estos espacios en una hora, dos horas, a través de una navegación normal en TikTok, que es justo también lo que hemos podido comprobar con qué tanta rapidez el algoritmo de TikTok te empieza a arrojar este contenido”, destacó Ortiz Borbolla.

El defensor destacó que entre los 22 casos que se han registrado vinculados a la TCC está el de Desmond Holly, quien hirió a dos estudiantes en una escuela secundaria en Colorado, Estados Unidos, y quien después del atentado se suicidó, en septiembre de 2025, y el de un adolescente de 15 años identificado con las iniciales G.C., detenido a finales de marzo de 2026 en Santa Fe, Argentina, tras disparar contra alumnos de una escuela provocando la muerte de un niño de 13 años e hiriendo a otros.

“El chico de Argentina tenía videos en su celular del chico de Colorado; el chico de Colorado a su vez con la masacre de Columbine, y bueno, este joven que atacó en Teotihuacán, a su vez tenía una imagen hecha en la inteligencia artificial con los dos atacantes de Columbine”, apuntó Ortiz Borbolla.

Agregó que GPAHE ha podido identificar que además del “fanatismo, como elemento común entre los perpetradores se repite la manera en que visten al momento de realizar los ataques, aunque hay casos más elaborados, como en un ataque en Estados Unidos y otro en Turquía, en donde las balas utilizadas para los atentados fueron talladas con alusiones nazis o de supremacía blanca”.

Destacó que este tipo de grupos “están siendo súper empujado por la administración de Donald Trump y que eso a su vez está influyendo tanto en cuestión ideológica como en cuestión de dinero a estos grupos de supremacía blanca, obviamente están invirtiendo recursos en toda esta cuestión algorítmica y de distribución de contenido en redes”.

Sergio Ortiz apuntó que en el contexto de la Copa Mundial de Futbol México-Estados Unidos y Canadá, los investigadores de GPAHE no han detectado planes de específicos de atentados de los grupos extremistas, aunque sí hay manifestaciones de apoyo al presidente Trump sobre el tema migratorio.

“En particular el mundial, no hemos escuchado nada, pero sí tenemos por ahí detectado en Estados Unidos, sobre todo en los partidos donde también Trump había dicho que iba a disponer de agentes de ICE, hubo grupos que alzaron la mano y dijeron que podía a la orden para vigilar y hacer las detenciones, es lo único como que sabemos ya en específico”, añadió Sergio Ortiz.

“El auge de movimientos de extrema derecha en México representa un cambio significativo en el panorama político del país. A pesar del progreso en los derechos LGBTQ+ y las libertades reproductivas de las mujeres bajo los recientes gobiernos de izquierda, surgió una reacción violenta en forma de numerosos grupos anti LGBT+, antiaborto y xenófobos. Muchas de estas organizaciones han forjado conexiones con movimientos internacionales de extrema derecha, en particular en Estados Unidos y España”, alertó un informe de GPAHE sobre la situación de México, publicado el 9 de julio de 2024.

GPAHE ha identificado en México 12 organizaciones con ideologías de extrema derecha que enarbolan posiciones de nacionalismo religioso, anti LGBTQ+, antitransgénero, antimujer, antimigrante, antisemita y neonazi.

Entre las organizaciones que GPAHE identifica ideológicamente con posiciones de extrema derecha están Abogados Cristianos; Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia/ Evangélico Digital; Frente Nacional (Frena); Frente Nacional por la Familia (FNF); Frente Nacionalista Mexicano (FNM) y México Republicano (MR).

Asimismo, la organización ubicó con tendencias de extrema derecha a Patria Unida por un México Valiente (PUMV); ProLife Army (PLA); Raíces Radicales (RR), Red Familia (RF), Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Unión, Nación, Revolución (UNR).

Esas agrupaciones, algunas públicamente conocidas, tienen influencia en Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Tlaxcala, Coahuila, Tabasco, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Zacatecas, Colima, Jalisco y Sonora.