Capturan a mano derecha de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán, y otros 9 miembros de su cártel

Abel N, mano derecha de El Guano, y Eber Israel N, operador financiero y logístico . Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Autoridades federales con apoyo de inteligencia de agencias estadunidenses lograron la detención de 10 presuntos integrantes de la Gente del Guano (GDG), facción comandada por Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo, entre ellos Abel N, presunta mano derecha de “El Guano”.

Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, estas personas fueron detenidas durante operativo en los límites de la sierra entre Sinaloa y Durango, en el poblado de La Cebadilla, perteneciente al municipio de Tamazula.

El operativo contó con información de agencias estadunidenses y fue encabezado por personal del Ejército, Guardia Nacional y la Marina, y entre los detenidos se encuentran dos operadores de alto rango de Aureliano Guzmán Loera “El Guano”, identificados como Abel N, presunta mano derecha y a Eber Israel N, operador financiero y logístico del Guano. https://x.com/defensamx1/status/2047345264801853690?s=46&t=3C6GTAUNuO3SDhS1inVg9g

También lograron la captura de un operador del Cártel de Los Beltrán Leyva a quien vinculan con la facción de los Mayos, identificado como Etzair N.

Autoridades federales también aseguraron una ametralladora minimi calibre 5.56 mm, 10 armas largas de diferentes calibres, un arma corta, artefactos explosivos y cartuchos y cargadores.

Armas decomisadas

El Ejército informó que los detenidos y los asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

A finales de 2025, al menos dos operativos en la misma región fueron desplegados por el Ejército para la captura del Guano, uno en octubre y el otro en diciembre.