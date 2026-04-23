Carolina Flores: lo que se sabe del feminicidio de la exreina de belleza en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Carolina Flores Gómez fue una exreina de belleza originaria de Ensenada, Baja California, que participó en concursos juveniles y representó a su estado en certámenes relacionados con modelaje y promoción turística. La mujer de 27 años murió el 15 de abril de 2026 dentro de un departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el 22 de abril de 2026 que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio desde el momento en que se recibió la denuncia. La institución precisó que el reporte se presentó el 16 de abril, un día después de los hechos, lo que permitió iniciar las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

De acuerdo con la información oficial, personal especializado acudió al inmueble para procesar la escena y asegurar indicios relacionados con la agresión. Las autoridades también señalaron que se realizan acciones de investigación de campo para esclarecer la responsabilidad penal de las personas involucradas.

Feminicidio de Carolina Flores en Polanco: lo que confirmó la Fiscalía

La agresión ocurrió la noche del 15 de abril de 2026 dentro de un inmueble localizado en la calle Edgar Allan Poe, en la colonia Polanco. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la investigación se abrió con perspectiva de género, como lo establece el protocolo institucional para muertes violentas de mujeres.

La dependencia señaló que se realizaron diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo desde la recepción de la denuncia. Estas acciones incluyeron el procesamiento de la escena, entrevistas con personas relacionadas con el caso y análisis de evidencia material.

La autoridad también informó que identificó a una mujer como probable responsable de la agresión. La línea principal de investigación se centra en una persona del entorno familiar de la víctima, cuya localización forma parte de las acciones en curso.

Hasta la última actualización oficial, la Fiscalía no reportó detenciones confirmadas ni imputaciones formales. El expediente permanece en integración mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Señalan a la suegra como presunta responsable del disparo: esto declaró la pareja de Carolina Flores

La investigación por el feminicidio de Carolina Flores incluye señalamientos contra su suegra como probable responsable de la agresión ocurrida el 15 de abril de 2026 en el departamento donde se encontraba la víctima junto con su pareja y otros familiares.

De acuerdo con información integrada a la carpeta de investigación, el esposo de Carolina Flores presentó la denuncia ante el Ministerio Público un día después de los hechos. En su declaración inicial, el hombre señaló a su madre como la persona que habría disparado contra la joven dentro del domicilio.

Trayectoria de Carolina Flores en concursos de belleza y vida personal

Carolina Flores inició su participación en concursos de belleza durante la adolescencia en Baja California. En 2017 fue coronada Miss Teen Universe Baja California, un certamen juvenil estatal en el que representó a su entidad en actividades relacionadas con modelaje y promoción turística.

Su participación en ese concurso marcó el inicio de su exposición pública en eventos locales y regionales vinculados a certámenes juveniles. Posteriormente, continuó su actividad en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con su vida personal y familiar.

La mujer residía en la Ciudad de México junto con su pareja y era madre de un menor de edad. Personas cercanas señalaron que familiares se encontraban en el departamento cuando se registraron los disparos. La Fiscalía incluyó el entorno familiar en las líneas de investigación debido a la presencia de personas relacionadas con la víctima en el lugar de los hechos.

Investigación por feminicidio: protocolo aplicado en el caso de Carolina Flores

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Este procedimiento implica la revisión de antecedentes, análisis de evidencia y entrevistas con testigos.

La institución informó que el caso de Carolina Flores se integró desde el inicio bajo ese protocolo, lo que garantiza la aplicación de procedimientos especializados. La autoridad también señaló que las diligencias continúan hasta esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El organismo precisó que la investigación incluye la revisión de indicios materiales y el análisis de la dinámica de los hechos. Estas acciones forman parte de la integración de la carpeta de investigación y del proceso para determinar la situación jurídica de las personas involucradas.