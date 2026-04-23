Huachicoleo fiscal

Detienen en Argentina al contralmirante Fernando Farías por caso de huachicol fiscal

Farías, sobrino del extitular de la SEMAR, Rafael Ojeda, es identificado como líder de la red dedicada al contrabando de hidrocarburos en la que estarían implicados funcionarios de otras dependencias, empresarios, entre otros. 
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Nacional
jueves, 23 de abril de 2026 · 16:04

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, implicado en el caso del huachicol fiscal, fue detenido en Argentina. 

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó la detención y afirmó que el funcionario es identificado como líder de la red dedicada al contrabando de hidrocarburos en la que estarían implicados funcionarios de otras dependencias, empresarios, entre otros. 

De acuerdo con la información dada a conocer por García Harfuch a través de la red social X, al momento de su detención con fines de extradición, el marino sobrino del extitular de la SEMAR, Rafael Ojeda, tenía documentos falsos. 
 

 

 

 

Foto: Defensa

Desde noviembre pasado el contralmirante se convirtió en prófugo de la justicia debido a que no se presentó a la audiencia inicial que se celebraría en el caso ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Fuentes federales detallaron que Farías Laguna fue detenido en la ciudad de Buenos Aires y los documentos falsos que le fueron hallados fue un pasaporte de Guatemala. 

De acuerdo con el proceso, se realizará una audiencia de reconocimiento por autoridades de dicho país para continuar con su extradición a México. 

En el caso, al contralmirante y a su hermano Manuel Roberto, actualmente detenido, se les señala por formar parte de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios al ser etiquetados como aditivos. 

La orden de detención emitida en su contra es por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. 

 

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