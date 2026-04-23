El Tren Suburbano pasa de manos privadas al gobierno y se llamará “Felipe Ángeles”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Tren Suburbano pasa de manos de privados al gobierno mexicano y tendrá el nombre “Felipe Ángeles”.

Confirmó además la inaguración de un nuevo tramo este domingo, de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El gobierno explicó que esta acción es parte de las acciones ferroviarias del Plan México, que contempla la ruta hacia el AIFA con siete estaciones y el tren AIFA-Pachuca de seis estaciones.

El proceso será mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y será operado por el mismo. Se contemplan tres etapas: la primera etapa fue la adquisición de siete estaciones que conectan la Ciudad de México y el Estado de México; la segunda, del ramal hacia el AIFA con siete estaciones, y la tercera etapa es el tren AIFA-Pachuca, de seis estaciones.

“Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México”, dijo la mandataria federal.

Además de que “la decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México el tren de Ciudad de México-Cuautitlán y hubo un acuerdo con las empresas, se les planteó y hubo una negociación y se acordó esta compra. Ahora toda la red va a poder ser operada de manera pública”.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza, expuso que esta adquisición tiene una inversión de 5 mil 999 millones de pesos. Tendrán una participación accionaria del 100 por ciento y se convertirá en una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.

Las tarifas del Tren Suburbano se mantienen en 11.50 pesos para los tramos cortos y de 26.50 para tramos largos y se buscará que se pueda tener acceso con el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Hacia el AIFA, en el primer mes de operación, los costos serán de 11.50 para estaciones intermedias y de 45 pesos para el trayecto completo. Hasta después se publicarán las tarifas actualizadas.