Eruviel Ávila y esposa acuerdan resolver diferencias con diálogo; ella denunció violencia familiar

TOLUCA, Edomex.?(apro).- El senador Eruviel Ávila y su esposa María Irene?Dipp, dieron a conocer, por separado, que acordaron resolver sus diferencias por la vía del diálogo, por el bien de sus hijos, después de la denuncia por presunta violencia que ella hizo pública mediante redes sociales.

Ávila Villegas optó por un mensaje en su cuenta de X, en donde agradeció los mensajes recibidos y afirmó: “En lo privado, María y yo haremos prevalecer con diálogo y respeto, el bienestar de nuestros dos hijos que Dios nos regaló”.

Por su parte, Dipp Walther presentó otro video en que agradeció las muestras de apoyo, cariño y solidaridad recibidas.

“Eruviel y yo estamos teniendo comunicación directa y sin riesgos, buscando siempre un diálogo cordial, amable y respetuoso por el bien de nuestros hijos y de nuestra integridad como personas”, expuso.

María Irene Dipp Walther había denunciado, a través de redes sociales, que era víctima de violencia y amenazas ejercidas por el además exgobernador del Estado de México.

“Desde tiempo atrás he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido Eruviel Ávila Villegas, he recibido amenazas de que va a proceder legalmente en mi contra y vivo con el temor constante de perder a mis hijos”, refirió.

Indicó que el político la acusa de provocar un cisma familiar, cuando lo único que hice fue intentar proteger, ayudar y liberar a mis hijos del ambiente tóxico en el que vivíamos”.

Indicó que el proceder del legislador la orilló a apartarse y a apartar a sus hijos de él, “por el temor a que sí cumpla sus amenazas y nos haga daño”.

Aseguró que antes intentó, de muchas maneras, llegar a una solución pacífica por el bien de los hijos que tienen en común, pero a cambio recibió amenazas directas civiles y penales en su contra.

También lo había responsabilizado de cualquier agresión en su contra y/o la de sus hijos Juan Pablo y María Ávila Dipp.