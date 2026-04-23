Frente frío 46 provocará más lluvias fuertes este jueves en las siguientes entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En casi la mitad del país se prevén este jueves desde intervalos de chubascos hasta lluvias puntuales fuertes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 23 de abril, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Para el jueves, el frente frío número 46 se extenderá sobre la frontera noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que una línea seca se establecerá en Coahuila, ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical generando rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del país, así como lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados de la Mesa Central, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos y Oaxaca (sur) y dando inicio a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro) y Chiapas (noroeste).

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Probabilidad de lluvias y chubascos en el Estado de México, con descargas eléctricas. En la Ciudad de México se prevé lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 23 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Puebla (sur y suroeste), Guerrero (este y noreste), Oaxaca (centro, norte y noroeste) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 23 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro), San Luis Potosí, Guerrero (noroeste), Morelos (sur) y Oaxaca (centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 23 de abril: