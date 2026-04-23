Hubo cuatro feminicidios en menos de 48 horas en Morelos

Identificación. Lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de la mujer en Xochitepec . Foto: Cortesía: Voces Morelos

MORELOS (apro).-Cuatro mujeres fueron asesinadas en Morelos en menos de 48 horas. Con esto, suman 46 mujeres víctimas de este delito en la entidad en lo que va del año, de acuerdo con registros de organizaciones defensoras como Divulgadoras Morelos.

Pese a este contexto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, planteó que el Gobierno federal evalúe la permanencia de Morelos en la Alerta de Violencia de Género, vigente desde agosto de 2015, bajo el argumento de que se han cumplido diversas medidas.

En Axochiapan, una mujer fue localizada sin vida la tarde del lunes al interior de un domicilio en la colonia Bugambilias. Se trata de Brenda Kelly Analco Santanero, quien había sido reportada como desaparecida tras acudir a una supuesta oferta de trabajo. Su cuerpo fue localizado dentro del inmueble, por lo que la Fiscalía Regional Oriente inició las diligencias correspondientes.

En Cuernavaca, en la comunidad de Ocotepec, la mañana del martes fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer al interior de un inmueble, ambos con heridas producidas por arma de fuego. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque.

En Xochitepec, una mujer fue localizada sin vida en un canal de riego cercano a la carretera federal Cuernavaca–Taxco. El cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que peritos realizaron el levantamiento y las diligencias en la zona.

En Ocuituco, una mujer murió tras ser agredida con un objeto punzocortante al interior de la escuela primaria “Agustín Cázares”, en la comunidad de Jumiltepec. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 12:50 horas del martes, cuando dos mujeres, presuntamente madres de familia, sostuvieron una riña dentro del plantel.

Durante el altercado, una de ellas habría utilizado un picahielo para agredir a la otra. Personal escolar activó protocolos de seguridad y resguardó a los estudiantes. La víctima fue trasladada al Hospital Comunitario de Ocuituco, donde se confirmó su fallecimiento al arribo. La presunta agresora se dio a la fuga en una motoneta, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda.

Respuesta gubernamental

Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Morelos, Clarisa Gómez Manrique, sostuvo que el estado y los municipios han avanzado en la implementación de acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género y planteó la necesidad de revisar los criterios con los que se evalúa su continuidad.

“Ya tenemos centros de justicia para las mujeres, ahora qué sigue; ya tenemos campañas permanentes, ahora qué sigue”, dijo la funcionaria al exponer que, a su consideración, varias de las medidas previstas en la declaratoria ya fueron cumplidas.

Gómez Manrique afirmó que el gobierno estatal ha solicitado a la Secretaría Nacional de las Mujeres una revisión de la evaluación del mecanismo, al considerar que los informes actuales no reflejan los avances acumulados en la política pública.

“En ese sentido nosotras vamos avanzando, por supuesto que queremos salir de la alerta de violencia de género”, agregó.