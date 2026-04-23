Lazzeri, de economista sin experiencia diplomática a futuro embajador de México en EU

?CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de cinco años de una labor transparente en la embajada de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragan será sustituido por Roberto Lazzeri Montaño, un economista por el Centro de Investigación y Docencia Académica (CIDE), sin experiencia en materia diplomática, quien pasó de ser jefe de Oficina del exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, a director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin) durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum esperó más de un año y medio para remover a Moctezuma de la representación diplomática más importante de México en el mundo, en medio de una coyuntura complicada en la relación bilateral con el gobierno estadunidense de Donald Trump, marcada por la renegociación delicada del tratado de libre comercio, el maltrato a los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos, y los reclamos cruzados por la actuación de agentes de la CIA en territorio mexicano.

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Durante su gestión al frente de la embajada, el político, quien fue cercano a Ernesto Zedillo y dirigió durante 18 años la fundación Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, adoptó un muy bajo perfil público, tanto ante la prensa como ante los actores políticos de Estados Unidos, incluyendo los congresistas.

El centro de la relación bilateral se trasladó hacia Palacio Nacional, y para los asuntos operativos se concentró en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), específicamente hacia la unidad para América del Norte, entonces dirigida por Roberto Velasco Álvarez, ahora titular de la Cancillería.

El sustituto de Moctezuma, Roberto Lazzeri, no tiene experiencia en materia diplomática; desde que se tituló de la licenciatura en Economía por el CIDE, hace dos décadas, el hombre ha alternado entre cargos públicos en la banca de desarrollo –Banobras, Bancomext y Nafin– y en la SHCP, y actividades privadas al frente de despachos, como Lazzeri Fernández S.C., que ha prestado servicios a gobiernos locales.

De acuerdo con reportes de prensa, Lazzeri estuvo muy activo en la gestión de la crisis desatada por el gobierno de Estados Unidos cuando acusó a las entidades financieras mexicanas Vector, CIBanco e Intercam de lavar dinero, en el verano de 2025, lo que obligó al gobierno de Sheinbaum a intervenirlas para evitar un efecto “bola de nieve” en el sistema financiero.