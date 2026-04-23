Lenia Batres ignora posible conflicto de interés y apoya amparo al ISSSTE, dirigido por su hermano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contra el cobro de más de 5 mil millones de pesos y ordenó recalcular la deuda que arrastra desde el año 2009.

A propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, hermana del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, la Corte aprobó por mayoría de seis votos el proyecto de amparo contra el cobro de créditos fiscales determinados en el año 2017 por la Ciudad de México por concepto de impuesto predial, nómina y agua de los periodos 2009 a 2013.

Estos créditos fiscales sumaban un cobro total de 5 mil 810 millones de pesos.

Antes de iniciar la discusión del asunto, durante el receso de la sesión, diversos ministros solicitaron a Batres aplazar la discusión porque la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, les indicó que había posibilidad de llegar a un acuerdo de pago con el ISSSTE.

Públicamente el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz pidió a Batres aplazar la discusión porque había recibido datos que quería revisar antes de emitir una votación. Nuevamente la ministra rechazó la petición.

“Creo que es un tema que tiene varios meses aquí en la Corte y hay condiciones para discutirlo y, entonces, yo insistiría en que se quede en la discusión del orden del día de esta sesión”, dijo.

Aguilar Ortiz no insistió y aunque la ministra ponente tiene relación familiar con el director del ISSSTE, Martí Batres, ella no planteó a sus compañeros ningún impedimento.

En cambio, el ministro Irving Espinosa Betanzó sí planteó su impedimento para participar en la resolución debido a que la resolución que confirmó los créditos fiscales y contra la que el ISSSTE tramitó el amparo, fue emitida el 23 de agosto de 2023 por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) al que él pertenecía en aquel entonces y en el que participó como magistrado de dicho tribunal. El impedimento fue avalado por unanimidad.

En su proyecto, Batres Guadarrama indicó que los inmuebles del ISSSTE están bajo el régimen de dominicio público, por lo que deben quedar exentos del pago de impuestos locales, conforme al artículo 122 constitucional, y que le correspondía a la autoridad fiscal acreditar qué bienes no estaban en ese régimen, no al Instituto.

Añadió que el cobro reclamado por la CDMX afectaría las finanzas del ISSSTE, que está al borde de la quiebra.

“El cobro que se estaría contabilizando con esta demanda de amparo en contra del Instituto correspondería a 20% (veinte por ciento) del ingreso total por impuesto predial que recibiría la Ciudad de México por el cobro de la totalidad del pago de sus habitantes (que fue estimado en 28 mil 133 millones 789 mil 112 pesos).

“Esto repercutiría gravemente en los servicios de salud, en los que los servicios preventivos, las pensiones y las prestaciones del ISSSTE recurrente, pues vivirían una quiebra, prácticamente, de sus posibilidades de otorgamiento, en virtud de que se trata, pues de una causa de constitucionalidad acreditada”, enfatizó.

En la sesión la ministra Loretta Ortiz Ahlf no estuvo presente, por lo que la única ministra que votó en contra del proyecto de Batres Guadarrama fue María Estela Ríos, quien indicó que para ella el amparo ni siquiera era procedente porque, a su consideración, fue tramitado fuera de tiempo.

Sin embargo, aclaró que comparte la postura de fondo de la ministra Batres.