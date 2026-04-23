Nuevo video capta al agresor de Teotihuacán antes de abrir fuego

Julio César “N” en la grabación que se viralizó en redes. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una nueva grabación difundida en redes sociales muestra cómo Julio César “N” se alista para atacar la zona arqueológica en Teotihuacán el pasado lunes.

En las imágenes, grabadas con una cámara 360 grados que portaba un visitante, se observa al agresor terminando de subir las escalinatas de la Pirámide de la Luna para después caminar entre los turistas mientras sujeta una mochila.

El hombre utiliza un cubrebocas negro y está vestido con una camisa de cuadros en tonos negros y gris, así como un pantalón negro.

Al llegar al margen del primer nivel de la pirámide, se detiene y enseguida se hinca para comenzar a revisar al interior de la maleta y sustraer algunos objetos.

En el clip se visualiza al sujeto a pocos metros de dos mujeres extranjeras. Se presume que una de ellas sería quien perdió la vida durante el tiroteo y otra que resultó lesionada.

Joel Torres, el turista de Dallas que documentó los hechos, comienza a descender de la estructura junto con su acompañante. Pocos instantes después, se escuchan detonaciones de arma de fuego.

Algunos visitantes voltean y se detienen en un intento por identificar el sonido, cuando enseguida se vuelven a escuchar los disparos, obligándolos a bajar apresuradamente de las escalinatas.

“Al principio pensamos que eran cohetes (...) pero en segundos todo cambió. Gritos. Caos. Gente corriendo desesperada. ‘¡Tiros, tiros!’”, relató Torres en una publicación en redes sociales.

Debido a la estrechez de los escalones, la multitud descendía de la pirámide con dificultad. En las imágenes se muestra cómo incluso algunas personas terminan bajando sentados.

Después de lograr bajar de la estructura, Joel y su acompañante corren a otra zona del sitio para intentar resguardarse. La cámara logra captar a lo lejos al agresor en la cima de la pirámide, mientras que algunas personas siguen en las escalinatas.

El video, de poco más de seis minutos, termina hasta que la pareja de visitantes se aleja de uno de los espacios principales de la zona arqueológica.

Estás muy relax grabando la zona arqueológica de Teotihuacán y no sabes que el gordito qué se te cruza en la toma va a empezar a tirotear a la gente. pic.twitter.com/tQY6ufam9r — Tiberius (@Tiberius_____) April 23, 2026

“Logré capturar en mi cámara 360 varios momentos desde distintos ángulos. En este video pude captar al atacante: sube a la pirámide, pasa frente a nosotros, se coloca en una esquina… y comienza a prepararse. Lo que sigue es devastador: una joven pierde la vida, y hay varios heridos”, concluyó Torres.

Esta tragedia dejó un saldo de dos personas fallecidas, una mujer de origen canadiense y el propio agresor, además de 13 personas lesionadas.

En redes sociales, el video ha sido señalada por seguir desde el inicio al agresor, antes de llevar a cabo su cometido, lo que ha despertado cuestionamientos sobre las coincidencias entre la grabación y los hechos.