Reinserta de Saskia Niño de Rivera denuncia que en DIF Acapulco robaron 2 mdp en donaciones

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La asociación civil Reinserta denunció que en el DIF Acapulco fue robado material y artículos con un valor estimado de dos millones de pesos, producto de donaciones destinadas a la “Villa de las Niñas”, en Acapulco.

Este mediodía, el gobierno municipal de la morenista Abelina López Rodríguez anunció una investigación y la destitución de la presidenta del DIF Acapulco, Rosario Moreno de la Cruz, quien tenía seis meses en el cargo.

Entre el material sustraído, afirmó la organización, están biberones, elementos para bebeteca y ludoteca, lámparas de noche, almohadas, gimnasios para bebé, ropa de cama y artículos de higiene para el equipamiento del inmueble destinado a la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

En un comunicado de prensa emitido esta mañana y firmado desde la Ciudad de México, la organización informó lo ocurrido en el marco de la entrega de la reconstrucción de la “Villa de las Niñas” en Acapulco.

Reinserta es una asociación civil fundada en el 2013 por la activista y creadora de contenido Saskia Niño de Rivera y la psicóloga e investigadora, Mercedes Castañeda Gómez Mont.

Consultada por Proceso, la presidenta de la organización Saskia Niño de Rivera detalló que el camión con las donaciones llegó el jueves 16 de abril directamente a las instalaciones del DIF Acapulco, a un lado de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en la colonia Progreso.

En el DIF se encuentra la guardería donde están de manera provisional las menores víctimas de violencia, mientras se concluye “Villa de las Niñas”.

“El camión venía con dos millones de pesos de donaciones y el sábado (18 de abril) cuando llegamos para hacer la entrega y equipamiento del espacio no había nada”.

Agregó que posteriormente “empezaron a aparecer algunas cosas”.

De acuerdo con la activista, el domingo la presidenta del DIF, Rosario Moreno, les dijo que lo que se había rescatado era todo y que ya no había forma de recuperar el resto.

“Dijo que ya no tenía forma de saber dónde están, a quién y cómo se las entregaron”.

La activista aseguró que cuando salió el camión dieron parte al DIF de Acapulco enfatizando que las donaciones eran para “Villa Niñas”.

“No tenían por qué repartirlas, realmente fue un descaro lo que hicieron. En este momento no entregamos esa obra porque la presidenta (del DIF) nos dijo que ella no se podía hacer cargo de las cosas que dejáramos y que no volvieran a robarse las cosas”.

Dijo que la organización continúa en posesión del inmueble y que no lo entregan porque hay algunos detalles.

“Hoy me habló la presidenta municipal Abelina López Rodríguez a pedirme una disculpa y a ver de qué manera podemos solucionar este problema”.

En el comunicado se asentó que algunos artículos recuperados estaban en condiciones de uso y ninguno fue destinado a las niñas, niños y adolescentes.

Recordó que, durante el desarrollo del proyecto, Reinserta buscó en diversas ocasiones la interlocución con autoridades municipales para acompañar su correcta implementación.

Sin embargo, acusó que las autoridades locales no tuvieron presencia en los espacios de seguimiento del proyecto.

Asimismo, lamentaron que, en el contexto de estos hechos, la presidenta del DIF de Acapulco, Rosario Moreno de la Cruz, no se haya presentado en el acto de entrega del espacio ni haya podido garantizar condiciones básicas de resguardo para los bienes destinados a las niñas, niños y adolescentes.

Villa de las Niñas es un refugio para infantes víctimas de violencia que la sociedad civil y empresarios reconstruyeron tras las graves afectaciones que sufrió por el paso del huracán Otis en octubre de 2023.

Reinserta aseguró que, durante más de dos años, sociedad civil, empresas y donantes sumaron esfuerzos para hacer posible la habilitación de la casa.

El espacio tiene capacidad para 100 niñas, niños y adolescentes, equipada con áreas educativas, espacios recreativos, zonas de atención psicológica y acompañamiento integral.

De acuerdo con la organización a la nueva casa se le invirtieron más de 40 millones de pesos por lo que buscan garantizar que se mantenga el espacio y la seguridad de los refugiados.

Este mediodía, el DIF Acapulco informó que inició una investigación para deslindar responsabilidades en torno a los señalamientos de la presidenta de la asociación civil Reinserta, Saskia Niño de Rivera.

“Para no entorpecer las indagatorias sobre el caso del donativo de blancos, artículos lúdicos y juguetes, que motivó la inconformidad y los posteriores señalamientos que han circulado en redes sociales, la presidente del DIF, Rosario Moreno de la Cruz, ha informado su separación del cargo, con el fin de dar certeza a la imparcialidad de las investigaciones”.

El texto membretado por el DIF Acapulco afirmó que no permitirán “que la imagen de una institución noble y alto sentido humano” resulte afectada y genere sospechas de malos manejos administrativos.