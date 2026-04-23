Secretaría Anticorrupción abrió investigación contra Ebrard “de manera automática”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de Palacio Nacional. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De manera automática, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación para revisar si hubo alguna violación de Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, por alojar de forma gratuita a su hijo en la embajada de Reino Unido.

Este hecho que no se investigó en el sexenio pasado, tiempo en el que sucedió, durante la pandemia. Ahora surge por información difundida en columnas.

“No fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido”.

Sobre si hubo un abuso, la mandataria dijo que en todo caso primero se verá si hubo alguna falta legal o jurídica “y en todo caso normar, si no existen esas normas, normar las características de las embajadas”.

El alojamiento se dio mientras Ebrard, hoy secretario de Economía, era canciller mexicano y estuvo involucrada la embajadora en Reino Unido, Josefa González Blanco.