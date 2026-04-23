Secretaría de las Mujeres lleva una semana acéfala tras la salida de Citlalli Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de las Mujeres sigue acéfala, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no decide quién será la próxima titular, tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora hace una semana.

Aunque el pasado lunes 20 la mandataria federal anunció que el miércoles informaría quién será la nueva titular de la dependencia, en la conferencia matutina en Palacio Nacional de ayer solo se limitó a decir:

“Estoy tomando una decisión entre algunas compañeras y, pues, ya les informaré”.

En la conferencia de este jueves tampoco se hizo alusión al tema.

En algunas columnas políticas se ha mencionado a Ingrid Gómez Saracibar como posible nueva secretaria. Actualmente, es subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias. En la gestión de Sheinbaum Pardo en la Jefatura de Gobierno de la CDMX, fue secretaria de las Mujeres.

La Secretaría creada al inicio de la administración de Sheinbaum Pardo para atender temas relacionados con las mujeres, en particular con las que viven violencia de género, lleva una semana sin titular, luego de que el pasado 16 de abril, Hernández Mora renunció al cargo.

La “activista feminista”, como se hace llamar, estuvo apenas año y medio al frente de la dependencia y dejó el cargo para asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.?

Antes de ser titular de la Secretaría de las Mujeres, Hernández Mora fue secretaria general de dicho partido, desde donde operó políticamente para obtener los resultados positivos en las elecciones del 2024.

Su renuncia la semana pasada fue para repetir la operación del partido con miras a las elecciones del 2027, cuando se votará por 17 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y de cientos de municipios.