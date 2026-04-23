Sheinbaum buscó vía telefónica a Maru Campos; buscaba explicación sobre agentes de EU en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los operativos contra narcolaboratorios en Chihuahua. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum buscó vía telefónica a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para el encuentro en el que explicaría por qué la presencia de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano, pero quien le contestó fue su secretario particular; ahora el encuentro será entre la mandataria estatal y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Ahora da por hecho que el gobierno de Chihuahua cometió una falta a las leyes y a la Constitución y no propiamente a su gobierno, lo cual tampoco considera un reto a su administración y reitera que debe haber explicaciones tanto de Campos como del gobierno de Estados Unidos.

Sobre las declaraciones de la Casa Blanca de que la jefa del Ejecutivo Mexicano no mostró sensibilidad en torno a sus declaraciones relacionadas con los agentes estadunidenses, Sheinbaum consideró que ese es un ejemplo de que no le comunican bien a su homólogo Donald Trump porque entre sus expresiones estuvieron las condolencias por la muerte de los funcionarios extranjeros, además de que dijo que “lo primero es lo humano”.