Sheinbaum propone que Roberto Lazzeri sustituya a Esteban Moctezuma en la embajada de México en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó los trascendidos de que Esteban Moctezuma saldría de la embajada de México en Estados Unidos y en su lugar entraría Roberto Lazzeri para resolver los pendientes en materia comercial con ese país.

Expuso que para lograr ese cambio en el nombramiento se requiere de un proceso más largo y por eso aún no lo hacían público.

Dado que “el tema principal con Estados Unidos es el comercial” y por el perfil de Lazzeri en el sector es que podrían hacer esos cambios.

Sobre Moctezuma, la mandataria federal, afirmó que “Esteban que ha desarrollado excelente labor” porque ayuda con temas de transporte y, por ejemplo, del gusano barrenador, para el cual todavía no abren la frontera.

“Tengo la mejor consideración de él”, por lo que le darían “otro espacio, ya lo informaré en su momento”.

Lazzeri funge como director de Bancomext y Nafin, desde agosto del año pasado. Y trabajó con el exsecretario de Hacienda, a Rogelio Ramírez de la O.