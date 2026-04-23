Trabajadores sindicalizados del ISSSTE denuncian “atropello autoritario” del director Martí Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron “la discriminación sindical y el atropello autoritario” del director general, Martí Batres Guadarrama.

Identificados como Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE (SUTISSSTE), en representación de la base trabajadora del Apartado B en todo el territorio nacional, el grupo de alrededor de 40 personas inconformes realizó una marcha el miércoles 22 para exponer sus exigencias.

“La razón de esta movilización es clara e irrenunciable: La defensa del Artículo 123 Constitucional y el alto al nulo respeto a la libertad sindical y la inclusión a las comisiones nacionales y a las sub-comisiones mixtas”, por parte del exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado emitido en el contexto de la marcha, agregaron que “solo así habrá justicia laboral para todos los trabajadores de México”.

En representación de compañeros de varias entidades, los trabajadores denunciaron “que el discurso de ‘transformación’ se ha convertido en letra muerta dentro de los muros del ISSSTE”.

También acusaron que “el director general ha optado por la simulación, la discriminación selectiva y la exclusión deliberada del SUTISSSTE como interlocutor legítimo de la derechohabiencia laboral”.

Añadieron que “la administración de Batres Guadarrama pretende vulnerar la autonomía de nuestra organización, ignorando el mandato legal y la voz de miles de trabajadoras y trabajadores que sostienen con su esfuerzo diario la seguridad social en México”.

Acompañados de “organizaciones hermanas” y del Bloque Revolucionario de Organizaciones Sociales Sindicalistas (BROSS), los trabajadores se reunieron en el Monumento a la Revolución y caminaron hacia la sede de la Dirección General del ISSSTE, en la colonia Buenavista, donde exigieron la “apertura y diálogo real”, y llamaron al Senado de la República a “no ser omisos ante las violaciones a sus derechos laborales”.

Advierten carencias en servicios de salud

En la marcha participaron trabajadores de la salud de diferentes dependencias, quienes acusaron que el “discurso de escritorio” contradice la realidad que se vive en el sector salud:

“Incumplimiento de libertad sindical, carencia de insumos y medicamentos, incumplimiento en pagos, sobrecarga de trabajo por plantillas de personal insuficiente, incumplimiento de compromisos presidenciales para basificar a todo el personal de salud, despidos injustificados por denunciar dichas carencias”.

Por ello, hicieron un “llamado urgente” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para “que brinde acciones concretas para detener en lo inmediato el deterioro de los servicios de salud pública que están colapsando el Sistema de Salud, situación que atenta en contra de la salud y seguridad de los mexicanos”.