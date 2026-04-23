Tras rechazo al CED, Segob y SRE destacan ahora comentarios positivos de Volker Tûrk en su visita

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres semanas después de expresar un rechazo tajante al trabajo del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU (CED), las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores enviaron un comunicado sobre la reciente visita a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Volker Türk, en el que se limitaron a resaltar los comentarios positivos del funcionario internacional respecto a los “avances” del país.

La Segob y la SRE insistieron en que Türk “retomó varias buenas prácticas” en materia de derechos de los pueblos indígenas o de las mujeres, y que “reconoció los avances del país en materia de derechos económicos y sociales”, en referencia a la reducción de la pobreza lograda a través de las políticas de la llamada Cuarta Transformación.

En contraste con las descalificaciones hacia el informe del CED, que señaló que en México se cometen desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”, las dependencias del gobierno mexicano plantearon que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a Türk “su apoyo para promover, en distintos foros internacionales, medidas que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes”.

A pesar de las numerosas críticas emanadas de la sociedad civil respecto a la ineficiencia del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, la Segob y la SRE refrendaron que Türk aplaudió “un modelo muy relevante y un referente en la región”.

El boletín oficial del gobierno mencionó la crisis de desapariciones que azota al país en el onceavo párrafo, en el cual planteó que “se convino consolidar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado en la prevención y combate de este fenómeno”, y agregó que Türk saludó el marco legal de México en materia de desapariciones que es “una referencia a nivel internacional”.