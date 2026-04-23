Víctima del ataque en Teotihuacán sale del hospital al presentar “evolución favorable”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una paciente que recibía atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca por resultar lesionada durante los hechos violentos en Teotihuacán el pasado lunes 20, egresó por “alta voluntaria tras presentar evolución favorable”.

Así lo informaron la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar, quienes agregaron que tres heridos más continúan hospitalizados en ese hospital.

En un comunicado conjunto, agregaron que esas tres personas siguen “bajo seguimiento médico gratuito e integral en dicha unidad, por un equipo interdisciplinario de especialistas en ortopedia, medicina interna, cirugía general y psicología”.

Añadieron que el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, “mantienen el seguimiento puntual del tratamiento médico de las personas, así como de su recuperación”.

Las tres personas que permanecen hospitalizadas son parte de las 13 que resultaron lesionadas, algunas por disparo de arma de fuego y otras con fracturas por caída, la mañana del pasado lunes 20. Algunas de ellas son originarias de Canadá, Colombia, Rusia y los Países Bajos.

Ese día, un hombre de 27 años, identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez, atacó con un arma de fuego a las personas, nacionales y extranjeras, que estaban cerca de él en la pirámide de la Luna, en una de las zonas arqueológicas más visitadas de México.