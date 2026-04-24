Argentina extraditará a contralmirante de la Marina mexicana detenido por huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, informó que Fernando Farías Laguna, contralmirante mexicano implicado en una red de huachicol fiscal, ya fue detenido y será extraditado a México.

“Argentina no es refugio de criminales, el que las hace, las paga”, afirmó Monteoliva en un video publicado en X sobre la detención del exfuncionario mexicano.

Fernando Frías Laguna es sobrino político del extitular de la Secretaría de la Marina (Semar), Rafael Ojeda, y fue identificado como uno de los líderes de la red dedicada al contrabando de hidrocarburos entre México y Estados Unidos.

Monteoliva dijo que el exmarino mexicano ingresó a Argentina con un pasaporte falso y que tenía una ficha roja de Interpol, acusado por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.

“Ingresó a Argentina con identidad falsa. Venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho (...) Farías Laguna es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México haciéndolos pasar por aceites y aditivos”, detalló Monteoliva.

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante.



Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.



Está detenido y va a ser… pic.twitter.com/JyN84tkqOS — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 24, 2026

De acuerdo con el proceso, se realizará una audiencia de reconocimiento por autoridades de Argentina para continuar con su extradición a México. “Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente, fuera”, enfatizó la encargada de Seguridad de Argentina.

Desde noviembre pasado, el contralmirante se convirtió en prófugo de la justicia debido a que no se presentó a la audiencia inicial que se celebraría ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El contralmirante y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —actualmente detenido en México— son señalados por liderar una red de huachicol fiscal, esquema bajo el cual introducían hidrocarburos provenientes de Estados Unidos haciéndolos pasar por aditivos, con lo que evadían el impuesto especial sobre Producción y Servicios.

La orden de detención emitida en su contra es por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El esquema criminal de los hermanos Farías Laguna quedó expuesto en marzo de 2025, cuando el barco Challenge Procyan fue asegurado en las costas de Tamaulipas con 10 millones de litros de diésel de contrabando, que traía desde Texas.

Después de que la red salió a la luz, el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar —que denunció internamente a varios altos mandos— y el presunto homicidio de una fiscal de Colima, ambos ocurridos en 2024, fueron vinculados al caso por la Fiscalía General de la República (FGR).

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vinculado a proceso desde el 2 de septiembre de 2025, ha solicitado en al menos cuatro ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que la Semar le permita obtener información que le podría ser útil a su defensa, ya que hasta el momento se le ha negado, lo cual asegura que vulnera sus derechos.