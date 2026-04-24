Gobierno buscará que IP ayude a recolectar sargazo: Sheinbaum

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Para dar solución al acumulamiento de sargazo, el gobierno federal analiza alternativas, por ejemplo, recolectarlo y usarlo para material de construcción o generación de electricidad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal dio a conocer que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se trasladará a Cancún, Quintana Roo, para avanzar en un trabajo conjunto con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la gobernadora Mara Lezama.

“El sargazo tiene la característica de que para poderse utilizar de manera más viable para algún otro uso o para que no acabe en rellenos sanitarios o depositado en algún lugar, tiene que capturarse en la mar, porque al llegar a la playa se generan algunas sustancias tóxicas”, indicó.

La mandataria federal detalló que “hay un programa de recuperación de sargazo y de su utilización. ¿En qué puede utilizarse el sargazo? Hay ya pequeñas empresas o incluso grupos científicos académicos o incluso experiencias comunitarias que se utiliza para material de construcción. Se puede utilizar para biomasa, para quemarlo y tener generación de electricidad o biogás y algunos otros usos”.

“El asunto que debe revisarse es la cantidad de barcos que pueden ayudar a capturarlo y definir cómo se puede utilizar, por lo que se buscaría la participación de la iniciativa privada dado que requiere recursos”, digo.

“El objetivo es que los hoteleros, que muchos de ellos ya participan de la Riviera Maya, sean parte de este proceso que nos ayude a tener limpias las playas y al mismo tiempo recuperar el sargazo para otros usos”.