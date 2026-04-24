Lluvias y chubascos en la mitad del país de viernes a lunes; se extiende la onda de calor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mitad del país tendrá desde lluvias aisladas hasta intervalos de chubascos el fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una circulación anticiclónica generando un ascenso de las temperaturas y una onda de calor que alcanzará a 25 estados, de acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su pronóstico del 24 al 27 de abril.

Para el viernes, el frente número 46 continuará extendido con características de estacionario sobre la frontera norte del país, mientras que una línea seca se extenderá sobre el noreste del territorio nacional; ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical, propiciando rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se prevé que el frente se disipe al finalizar el día en el sur de Estados Unidos, dejando de afectar México.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana y la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 25 al lunes 27 de abril)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el interior del territorio mexicano, generando un ascenso de las temperaturas, así como una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte de la República Mexicana.

Se mantiene la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste), extendiéndose a partir del sábado hacia Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (centro y este), Campeche (costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

Una línea seca en el noreste de México, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además del Valle de México.

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Pronóstico de lluvias para el viernes 24 de abril:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 24 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Tamaulipas (centro y suroeste), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro), Campeche (oeste y noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 24 de abril:

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; y con posibles tolvaneras: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la mañana: costa occidental de la península de Baja California.

Sábado 25 de abril:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y de componente sur: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (centro y norte), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Domingo 26 de abril:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y de componente sur: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Lunes 27 de abril: