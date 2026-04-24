PAN rechazó la reforma constitucional en materia de vivienda presentada por Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No es la solución, sino probablemente el problema”, así el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México rechazó la reforma constitucional en materia de vivienda presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la cual, según el blanquiazul, podría generar escasez de vivienda, desincentivar la inversión y vulnerar la propiedad privada.

Este jueves 23 de abril llegó al Congreso capitalino el conjunto de reformas constitucionales que la dirigente morenista promovió para atender la crisis de vivienda en la ciudad.

En el recinto, los legisladores de oposición ya tenían preparados sus cuestionamientos hacia el paquete, con el que el ejecutivo propuso establecer que las rentas no puedan incrementarse por encima de la inflación.

Aunque desde el 22 de abril, Brugada precisó en la presentación de la reforma que no afectarán intereses privados, el vicecoordinador del grupo parlamentario, Diego Garrido López, encabezó una conferencia en la que sostuvo que la iniciativa “representa es un ataque directo a la propiedad privada, a la libertad económica y hasta al sentido común”, y afirmó que se trata de una propuesta que “disfraza malas ideas de buenas intenciones”, pero que terminará afectando a quienes busca beneficiar.

El legislador advirtió que medidas como el control de rentas mediante tabuladores trasladan la responsabilidad del acceso a vivienda a los particulares y generan efectos contrarios a los planteados.

“Controlar precios no baja las rentas, desaparece la vivienda”, afirmó y consideró que estas políticas reducen la oferta y encarecen el mercado.

Garrido también cuestionó componentes específicos de la propuesta, como la creación de un banco de suelo, zonas de alta densificación y reservas territoriales, las cuales, en su interpretación, podrían abrir la puerta a afectaciones a la propiedad privada, incluso mediante expropiaciones.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario, Andrés Atayde, advirtió que la reforma constitucional en materia de vivienda impulsada por Brugada podría generar mercados informales y provocar escasez de vivienda si se establece un control de precios en las rentas, al afirmar: “Atención: cuando se imponen precios máximos, lo primero que se genera es escasez”.

El diputado Ricardo Rubio dijo que la reforma presenta “graves deficiencias jurídicas y de técnica legislativa” y calificó como “un despropósito legal” elevar a rango constitucional disposiciones como el tope a las rentas y el arraigo vecinal. Añadió: “La gente le va a dar la vuelta a la ley… van a celebrar contratos de comodato en lugar de arrendamiento”.