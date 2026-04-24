PVEM pide que Alicia Bárcena comparezca por derrame de hidrocarburos en Golfo de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del PVEM en el Senado presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, a fin de abordar el impacto y los efectos ambientales del derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México.

El punto de acuerdo detalla que el llamado responde a la urgencia de esclarecer los daños ambientales registrados en costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, así como deslindar responsabilidades, así como asegurar la aplicación de la ley.

También resaltaron que, en marzo de 2026, pescadores y habitantes de Coatzacoalcos y Pajapan, Veracruz, alertaron sobre la presencia de chapopote en playas, lo que afectó directamente sus actividades productivas.

Debido a esos reportes, la Secretaría de Marina activó un Comando Unificado conforme al Plan Nacional de Contingencias, mientras la mancha de hidrocarburo se extendía hacia Tabasco y Tamaulipas.

Afirmaron que este grupo llevó a cabo el despliegue de más de 2 mil 400 elementos para atender la emergencia, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó labores de contención y recolección, además autoridades ambientales efectuaron recorridos de verificación terrestres y aéreos.

Por lo que los legisladores reconocieron la participación de comunidades locales en las labores de limpieza y destacó que, tras diversas hipótesis iniciales, se confirmó que el derrame tuvo origen en instalaciones de Pemex, derivada de la pérdida de integridad de un oleoducto ocurrida desde febrero, como resultado preliminar, tres funcionarios fueron separados de sus cargos.

Ante eso, los senadores destacaron la necesidad de que las investigaciones deben continuar hasta sus últimas consecuencias, debido a los impactos ambientales de mediano y largo plazo en ecosistemas marinos y áreas naturales protegidas.

Finalmente, los senadores del PVEM exhortaron a las autoridades competentes aplicar la ley a quienes resulten responsables, sancionar irregularidades en el sector hidrocarburos y garantizar la reparación del daño ambiental, reafirmando su compromiso con la protección de los ecosistemas y la rendición de cuentas.