Sheinbaum defiende a Luisa María Alcalde ante críticas y dice que ella es "extraordinaria"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de quien será su consejera jurídica a partir del 1 de mayo, Luisa María Alcalde, y acusó que los ataques en su contra son parte de la campaña en contra de Morena.

“Es parte de la campaña en contra de lo que representa nuestro movimiento, pero realmente tenemos un muy buen equipo en el gabinete”, afirmó la presidenta.

Las críticas contra Alcalde vienen en un contexto de su salida de la dirigencia nacional de Morena –que podría ocupa Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar-, y su llegada a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a invitación de la propia presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que “Luisa María es una compañera también extraordinaria y va a hacer una… yo la invité a ser consejera jurídica, imagínense, la consejería jurídica es una de las áreas más importantes del gobierno de México”.

Añadió que “no la estaría invitando si no supiera la honestidad de Luisa María, su convicción en el movimiento, su amor al país, su amor al pueblo, es buenísima, Luisa” y de nuevo recordó que “participó mucho” en el proceso de la reforma judicial.

El miércoles 22 de abril, Luisa María Alcalde aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual calificó como "honrosa encomienda", y con ello hizo oficial su salida de la dirigencia nacional de Morena.

Alcalde reemplazará a Esthela Damián Peralta, quien deja el cargo para ser aspirante a la gubernatura de Guerrero.