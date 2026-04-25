Ernestina Godoy explicará en el Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, informó que el próximo lunes 27 de abril acudirá la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para explicar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

En entrevista en el Senado, el senador morenista explicó que Ernestina Godoy acudirá a las 12 de tarde y comparecerá ante los grupos parlamentarios y posteriormente la Comisión de Justicia discutirá y probablemente dictaminará el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

“A las 12 horas vamos a desahogar, será a las 12 horas. Vamos a desahogar primero una intervención por parte de la fiscal general, donde explicará las líneas generales del Plan Estratégico.

“Luego entraremos en una sesión de preguntas a cargo de los grupos parlamentarios. Concluida la comparecencia, la Comisión de Justicia se reunirá de inmediato, ya ha sido convocada el día de hoy, para dictaminar el Plan Estratégico con base tanto en la comparecencia como en el estudio previo que hemos hecho”, explicó.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 busca mejorar la calidad de la justicia mexicana, así como erradicar la impunidad, terminar con la burocracia opaca y consolidar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.