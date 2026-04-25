Exfuncionario de Segob, bajo investigación en México y EU por casinos online

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Guillermo Santillán Ortega, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), se encuentra en el radar de autoridades de México y Estados Unidos por su presunta participación en una red de operaciones financieras irregulares vinculadas al sector de casinos en línea en al menos tres países de Latinoamérica.

La atención que ha captado Santillán Ortega no es casual: su red de relaciones conduce directamente al escándalo del detenido exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con fuentes federales que condicionaron la información a condición de reserva, las líneas de investigación abiertas se procesan en instancias mexicanas como la Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy, y autoridades estatales de Tabasco, en coordinación con agencias estadunidenses especializadas en el combate a delitos financieros.

Las acciones siguen la pista de movimientos ligados a plataformas de apuestas en línea y empresas relacionadas con este sector.

El caso ha llamado la atención de organismos como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encabezada por Andrea Gacki, que analiza posibles flujos de recursos asociados a operaciones fuera del país.

Siguen los escándalos alrededor de Hernán Bermúdez. Foto: X @SSPCTabasco.

Las indagatorias apuntan a una estructura que incluye sitios de apuestas como CityBets y CrownCity, además de empresas como Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste y Compañía Operadora Megasport.

Estas entidades aparecen relacionadas con el grupo empresarial de los Bermúdez Requena, cuyos movimientos financieros son objeto de revisión.

En el curso de las investigaciones, las autoridades consultadas refieren intentos de expansión hacia otros países de la región, lo que activó alertas por la posible internacionalización de las operaciones.

Vínculos con Bermúdez

La llamada red de los Bermúdez Requena diversificó sus actividades en sectores como construcción, energía y el negocio de las apuestas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen y destino de sus recursos.

El inicio de la familia en el sector de juegos data de 2011, cuando Humberto Bermúdez –hermano de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien enfrenta procesos judiciales por diversos delitos– constituyó en la Ciudad de México la empresa Crown City Premium, SA de CV.

Un año después surgieron nuevas sociedades en Mérida y Villahermosa.

Entre 2013 y 2014, el grupo expandió su presencia con la marca “Con Suerte y Alegría”. En noviembre de 2017, Humberto Bermúdez y Arguedas Troyo constituyeron en Tabasco la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, SA de CV, encargada de los sitios digitales de apuestas CrownCity y CityBets, así como del casino Crown Supreme.

La red empresarial también tiene presencia en Paraguay, donde Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, participa como socio de Montego Trading, SA, sociedad dedicada a las apuestas deportivas. Esta empresa obtuvo autorización en 2017 para operar, pero ese mismo año el gobierno paraguayo otorgó la concesión exclusiva del sector a la firma Daruma Sam, SA, operadora de la marca Apostala, mediante un proceso de licitación.

Desde entonces, Montego Trading ha enfrentado litigios y acusaciones por operar sin permiso a través del sitio crowncityplay.com.py y diversos establecimientos físicos.

Según las autoridades de Paraguay, estas actividades causaron un perjuicio económico al erario.

Santillán Ortega no es un actor menor dentro de este entramado.

Documentos oficiales lo ubican como extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación en los sexenios panistas, una posición estratégica de operación política que le permitió construir redes en distintos niveles de gobierno.

Tras su paso por el servicio público, su nombre comenzó a aparecer en el ámbito de los juegos y sorteos, donde las líneas de investigación apuntan a que fungía como intermediario o asesor para operadores del sector.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer imputaciones formales en su contra, el hecho de que autoridades estadunidenses analicen posibles movimientos financieros relacionados con su entorno ha elevado el nivel de presión sobre el caso.

El seguimiento internacional sugiere que las investigaciones no se limitan al ámbito local, sino que buscan rastrear posibles operaciones transnacionales vinculadas al negocio de apuestas.