Sheinbaum envía mensaje a Trump tras atentado en la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en X para expresar su apoyo a Donald Trump tras el atentado que vivió esta noche durante la cena de corresponsales.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, dijo Sheinbaum.

La cena anual con la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca con Trump como invitado especial, se celebraba normalmente en el Hilton cuando fue interrumpida por disparos en el Lobby del hotel.

Tras los disparos, agentes del Servicio Secreto evacuaron a Trump y a su esposa Melania, mientras otros integrantes del equipo de la seguridad presidencial controlaron el inmueble y evacuaban a legisladores federales e integrantes del gabinete del presidente.

El tipo que disparó lo hizo en el Lobby del Hotel, dos pisos arriba del salón donde se celebraba la cena con los reporteros acreditados en la Casa Blanca y fue aprehendido por autoridades y agentes del Servicio Secreto.

Donald Trump informó que fue detenido el autor del atentado en el hotel Hilton, en Washington, D.C., donde participaba en la reunión anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.