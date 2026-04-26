Se suspende Contingencia Ambiental en CDMX y Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 19:00 horas del día de hoy domingo 26 de abril.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que durante el día de hoy, se presentó un incremento gradual en el contenido de humedad ambiente sobre el Valle de México, asociado a la entrada de aire húmedo desde el océano Pacífico y el Golfo de México.

El aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar incidente, limitando los procesos fotoquímicos de formación de ozono. Estas condiciones resultaron favorables para la mejora de la calidad del aire, pues desde las 18:00 horas se registran concentraciones de ozono por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo.

Este lunes 27 de abril, el Programa Hoy No Circula aplica de manera normal.