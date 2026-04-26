“Tuvimos varios problemas”: Sheinbaum inaugura tren de la Ciudad de México al AIFA

Gobernadores y la jefa de Gobierno en la inauguración. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum el tren que conecta la estación Buenavista en la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El transporte, de acuerdo con el gobierno federal, conectará en 41 kilómetros el norte de la capital del país con la terminal aérea en menos de 60 minutos en el inicio de operaciones y posteriormente en 43 minutos.

Se prevé una demanda estimada de 57 mil pasajeros diarios, con capacidad de movilizar a más de 80 mil personas y contará con 6 estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, así como la Terminal AIFA-Clara Krause, detalló Presidencia en un comunicado.

Fotos: Miguel Dimayuga

“El día de hoy podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: ‘Misión cumplida’. Cumplimos con el pueblo de México”, dijo la mandataria desde la estación Terminal AIFA-Clara Krause del Tren Felipe Ángeles.

“Tuvimos varios problemas en la construcción, sobre todo eran problemas sociales. Más que problemas, eran acordar con los pueblos, las obras sociales para poder desarrollar el tren", dijo la mandataria, mientas afuera pobladores de Xaltocan reclamaban por títulos de propiedad.

Como parte del homenaje a las mujeres de la historia de México, la presidenta solicitó al director del AIFA, Isidoro Pastor, nombrar a la estación terminal AIFA-Clara Krause, en reconocimiento a la esposa del general Felipe Ángeles, cuyos restos fueron repatriados en agosto de 2024.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que el ingreso al transporte será por medio de las Tarjetas de Movilidad Integrada y del Suburbano.

Informó que la línea tendrá conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán; la Línea B del Metro; las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús; y con Ecobici en la Ciudad de México. Mientras que en el Estado de México se conecta con Mexibús y el transporte público local.