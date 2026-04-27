Cae Audias Flores Silva, "El Jardinero", jefe de plaza del CJNG y posible sucesor de El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes fue detenido en Nayarit, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Flores Silva era uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". También conocido como "El Bravo 2" o el "Mata Jefes", era buscado por Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir cocaína y heroína.

Se le atribuyen funciones de coordinación de seguridad, protección armada de líderes, manejo de células operativas, supervisión de laboratorios clandestinos de metanfetamina en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, y Colima.

"El Jardinero" cuenta con varias órdenes de aprehensión en México y es requerido para su extradición a Estados Unidos.

"En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”. Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición. Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Se continuará informando.

Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de @SEMAR_mx por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación", detalló Harfuch en su mensaje en redes sociales.