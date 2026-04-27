Con una Secretaría de las Mujeres aún acéfala avanza el “Mundial de Mujeres Libres”

Reunión de Instalación del Comité Mundial Social con las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. Foto: Secretaría de las Mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-?Para realizar el Mundial de Futbol Mujeres Libres 2026, se inscribieron cuatro mil 633 participantes de todo el país, informó la Secretaría de las Mujeres.

La dependencia que lleva 11 días sin titular, tras la renuncia de Citlalli Hernández, quien regresó a Morena para hacer operación electoral rumbo al 2027, agregó que ya se instaló el Comité Organizador de dicho evento.

En ese Comité participan las 32 Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas (IMEF). Su propósito, añadió, “es planear, coordinar, dar seguimiento y facilitar la toma de decisiones necesarias para la adecuada implementación de esta justa deportiva, y asegurar la articulación entre las instancias participantes”.

Con ello, dijo la dependencia, se busca “la visibilización, liderazgo y fortalecimiento de las mujeres, en los ámbitos comunitario, social y deportivo”.

Durante la primera sesión del Comité Organizador, se hicieron las siguientes designaciones:

Presidenta: Susana Araceli Ángeles Quezada, directora general de Relaciones Interinstitucionales, Vinculación Política y Social

Secretaria técnica: Karla Daniela Cuéllar Mendoza, directora de Vinculación Social y con Iniciativa Privada

Enlace técnico: Ricardo Sánchez Beruben, director general de Atención y Acceso a la Justicia

Vocales permantes: los representantes de las 32 IMEF.

La convocatoria del Mundial de Futbol Mujeres Libres 2026 estuvo dirigida a mujeres mayores de 18 años, quienes se inscribieron durante febrero y marzo pasados. El evento deportivo se realiza en el contexto del llamado Mundial Social que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las eliminatorias estatales se llevarán a cabo en junio y julio próximos, mientras que los encuentros regionales serán en agosto y septiembre. La etapa nacional será en octubre y concluirá con la gran final nacional, que se celebrará el 25 de octubre.