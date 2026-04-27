Elección judicial y ordinaria al mismo tiempo en 2027 es materialmente imposible: Taddei

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reconoció hoy que organizar la segunda parte de la elección judicial al mismo tiempo que el proceso electoral de 2027 implicará “complicaciones”, con aspectos “materialmente imposibles” de realizar.

Un ejemplo: dado que los partidos políticos no pueden participar en las elecciones judiciales –sus representantes no pueden ni acercarse a las mesas directivas--, los ciudadanos tendrían que votar en dos lugares separados, uno para jueces y magistrados, y otro para diputaciones, presidencias municipales, senadurías o gobernaturas. Las boletas tendrían que almacenarse en dos espacios distintos, y pasar por dos sistemas de conteo en paralelo.

Aparte, una organización simultánea implicaría campañas al mismo tiempo –con su respectivo rompecabezas en la atribución de tiempo de radio y televisión--, la reinstalación de los controversiales comités de selección de candidatos a jueces y magistrados, o el rediseño de las boletas.

“Entonces, estamos imposibilitados materialmente a hacerlo de esa manera (…) ahí es donde entra lo complejo contra lo imposible”, dijo Taddei durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del consejo general, quien insistió en la necesidad de reunirse con la Cámara de Diputados y el Senado para plantearles “elementos que den sustento a nuestras peticiones”.

Por ello, Taddei resaltó que el INE está elaborando un escenario en el que las elecciones judiciales se llevarán a cabo en 2027, pero en una fecha distinta a la de las elecciones ordinarias, y otro en que se organizarán en 2028, “una vez que ya concluyeran todos los trabajos correspondientes al ordinario”.

La consejera lamentó que ninguno de estos dos escenarios fue planteado en el llamado “Plan B”, el nombre coloquial dado a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de sufrir un duro revés en el poder legislativo, cuando sus supuestos aliados del PVEM y del PT rechazaron un proyecto de reforma electoral más ambicioso.