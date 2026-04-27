Fallece Rossana Reguillo, investigadora emérita y pionera en estudios del entorno sociodigital en México. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rossana Reguillo Cruz, una de las investigadoras mexicanas más influyentes sobre estudios del entorno sociodigital, falleció a los 70 años.

La noticia fue confirmada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) a través de sus redes sociales, donde expresaron sus condolencias por el deceso de la profesora emérita por la propia universidad.

“El ITESO lamenta profundamente el fallecimiento de la doctora Rossana Reguillo, profesora emérita de esta universidad (...) Su trayectoria académica y su compromiso con la justicia social dejan una huella indeleble en nuestra comunidad universitaria”.

Originaria de Guadalajara, Reguillo estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Cursó la maestría en Comunicación por el ITESO y un doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS).

Sus líneas de investigación se destacan por enfocarse en el mundo digital, la juventud y la violencia, posicionando su voz a nivel internacional.

A lo largo de casi cinco décadas de trayectoria profesional, también fue investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II (SNII) y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Fue directora de la biblioteca del ITESO e investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales de la institución educativa.

Entre sus reconocimientos, obtuvo el Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1995.

Tan solo un año después, ganó el Premio Iberoamericano a la Investigadora Municipal y Regional, otorgado por la Unión de Ciudades Capitales en Madrid, España.

Para 2016, fundó Signa Lab, un laboratorio enfocado en el análisis crítico del mundo digital. En 2019, su equipo descubrió la llamada Red AMLOve, un sistema organizado para posicionar narrativas a favor del expresidente Andrés Manuel López Obrador a través del entonces Twitter (ahora X).

Entre sus textos más reconocidos se encuentran “La construcción simbólica de la ciudad: sociedad, desastre, comunicación”; “Estrategias del desencanto: la emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica” y “Horizontes Fragmentados: comunicación, cultura y pospolítica. El (des)orden global y sus figuras”.

Investigadores, periodistas, activistas e instituciones recuerdan con sentimiento el compromiso social que tenía Rossana Reguillo, quien dejó una huella que quedará marcada a lo largo de varias generaciones.

Aunque no se dio a conocer las causas de su fallecimiento, la investigadora emérita se ha convertido en un referente en las ciencias sociales de México y América Latina.