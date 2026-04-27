Lentes gratis para niños de primaria: así funciona el programa social Vive Saludable, Vive Feliz

El programa Vive Saludable integra servicios médicos preventivos dentro de las escuelas públicas del país.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de México implementa la entrega de lentes gratuitos a estudiantes de primaria como parte de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, un programa que integra servicios de salud en las escuelas públicas del país.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

La estrategia contempla acciones de prevención médica y promoción de hábitos saludables en la población escolar. El programa incluye revisiones de peso y talla, salud bucal y evaluaciones visuales, con entrega de lentes a estudiantes que los requieran, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Educación Básica difundida el 22 de marzo de 2025.

La estrategia forma parte de una política pública que busca integrar servicios sanitarios en el entorno educativo y establecer mecanismos de detección temprana de problemas de salud en la niñez.

Cómo funciona el programa de lentes gratis para niños de primaria dentro de las escuelas

El programa de lentes gratuitos opera mediante jornadas de salud escolar que se realizan directamente en las escuelas públicas.

El procedimiento inicia con la visita de brigadas médicas integradas por especialistas en salud, quienes realizan revisiones generales a estudiantes con autorización previa de madres, padres o tutores.

Durante estas jornadas se aplican exámenes visuales para detectar posibles problemas de agudeza visual. Si el personal médico identifica alguna alteración, el estudiante recibe una referencia para una evaluación adicional con un especialista.

Posteriormente, se confirma el diagnóstico y se determina la graduación necesaria para los lentes. Una vez validada la necesidad de corrección visual, las autoridades programan la entrega gratuita del dispositivo.

La Secretaría de Educación Pública informó que las familias deben acudir a la unidad médica indicada para completar la valoración en caso de recibir un reporte de detección visual durante las jornadas de salud escolar.

El proceso se realiza dentro del sistema público y no requiere pagos ni registros externos.

Quiénes pueden recibir lentes gratis con el programa Vive Saludable en primaria

El beneficio está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas que presenten problemas de visión detectados durante las revisiones médicas escolares.

Las autoridades educativas establecieron que la entrega de lentes se realiza únicamente después de una evaluación médica que confirme la necesidad de corrección visual.

La iniciativa contempla la atención de estudiantes en todo el país durante el ciclo escolar 2025-2026.

El secretario de Educación Pública informó el 3 de noviembre de 2025 que aproximadamente cuatro de cada diez estudiantes de primaria presentan dificultades visuales detectadas durante las jornadas de salud escolar.

La entrega de lentes se realiza mediante el componente de salud visual incluido en la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, el cual forma parte de las acciones preventivas de salud en escuelas públicas.

Cuántos lentes gratuitos se entregarán a estudiantes de primaria en México

La Secretaría de Educación Pública estableció como meta la entrega de dos millones de lentes gratuitos a estudiantes de primaria con diagnóstico de problemas visuales.

Esta meta corresponde al ciclo escolar 2025-2026 y forma parte del programa nacional de atención médica preventiva en escuelas públicas.

Las autoridades educativas informaron que las jornadas de salud tienen como objetivo atender a más de 11.8 millones de estudiantes de primaria mediante brigadas de salud que realizan revisiones médicas en los centros educativos del país.

La distribución de lentes se realiza de manera gradual conforme se completan las evaluaciones médicas en cada escuela, según reportes institucionales difundidos durante la implementación del programa.