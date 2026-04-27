Localizan sin vida al cuarto trabajador de la mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- El último de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe fue localizado sin vida durante las primeras horas de este lunes, después de 33 días de búsqueda.

El minero fue identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, quien tenía 54 años al momento del derrumbe de la mina, ocurrido el 25 de marzo último.

Autoridades en el lugar mantienen trabajos para el rescate del cuerpo después de más de 780 horas de búsqueda en el que participaron 389 personas de diferentes corporaciones, encabezados por el Ejército y por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Las labores en la zona se mantienen para sacar a la superficie el cuerpo del minero, quien quedó sepultado luego del deslave provocado por una presa de jales que colapsó.

El primero de los cuatro mineros atrapados fue José Alejandro Cástulo Colín, rescatado con vida el 30 de marzo después de cinco días sepultado.

También fue rescatado con vida Francisco Zapata Nájera quien se mantuvo atrapado 13 días, sin embargo, los otros dos trabajadores no lograron ser rescatados con vida a pesar de los esfuerzos que incluyeron la remoción de toneladas de lodo y trabajos de buzos del Ejército.