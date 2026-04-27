México, Cuba y Bolivia serán los países de la región con menor crecimiento en 2026: Cepal

BOGOTÁ (apro).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló hoy en un reporte que México, Bolivia y Cuba serán los países de la región con menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) este año en un contexto de alta volatilidad de los mercados internacionales, presiones inflacionarias y factores de riesgos internos y externos.

Al actualizar sus proyecciones económicas para este año, el organismo de Naciones Unidas señaló que México crecerá apenas 1.5%, mientras que Bolivia tendrá una modesta expansión de 0.5% y Cuba tendrá una contracción de -6.5% por la crisis de abasto de energía y alimentos que vive la isla por el boicot impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con la Cepal, México creció en 2025 un moderado 0.8%, lo que aunado a la estimación para este año configura un bienio de baja expansión.

El organismo indicó en un comunicado de prensa que el menor dinamismo proyectado para 2026 se observa de manera generalizada en la región, donde en 24 de los 33 países se desaceleraría el crecimiento y solo siete mostrarían una aceleración.

Señaló que las economías latinoamericanas y del caribe crecerían en promedio un 2.2% en 2026, lo que representa una leve revisión a la baja respecto al 2.3% estimado en diciembre de 2025.

Este resultado refleja un entorno externo más complejo que el anticipado a finales del pasado año, caracterizado por mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global”, aseguró.

La Cepal sostuvo que, de concretarse las proyecciones, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de expansión del PIB cercanas al 2.3%, lo que evidencia un patrón de baja capacidad para crecer.

Y advirtió que el balance de riesgos de la región contempla factores que, de materializarse, podrían incidir en ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento esperadas para el año.

Entre estos riesgos, el centro de pensamiento destacó la persistencia de condiciones financieras restrictivas, presiones inflacionarias asociadas al alza de precios de los energéticos y de los alimentos, la volatilidad en los mercados internacionales, la vulnerabilidad de los países a choques externos y la debilidad de la demanda interna en varias economías.

En el caso de México, la proyección de crecimiento del PIB de 1.5% para ese país en 2026 es mayor que el pronóstico de diciembre pasado, cuando fue de 1.3%.

La Cepal señaló que los primeros cuatro meses de este año estuvieron marcados por el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico entre la dupla Estados Unidos-Israel e Irak, lo que ha elevado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas.

En particular, indicó, el precio promedio del petróleo en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74% por encima del valor promedio de diciembre de 2025, lo que genera presiones inflacionarias globales y encarece los costos de producción y transporte.

A esto se suma el aumento de los precios de los alimentos a nivel global, y una desaceleración del crecimiento de algunos de los principales socios comerciales de la región, como la Zona Euro, China e India, así como un menor dinamismo del comercio internacional, afirmó la Cepal.