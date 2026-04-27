Ministra Loretta Ortiz pide licencia temporal por "motivos de salud"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó licencia temporal por "motivos de salud". No participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el 10 de mayo.

Se prevé que la ministra Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones el lunes 11 de mayo.

La licencia temporal se concedió con fundamento en el artículo 98 de la Constitución.

"Con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 17, fracción VIII, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 2, 5, 6, 13 y 14 del Acuerdo General Número 22/2014, y el artículo 9, fracción VI, del Reglamento Orgánico de la Suprema Corte, la licencia fue otorgada en estricto apego a las disposiciones vigentes", detalló la Corte en una tarjeta informativa.

Ortiz Ahlf es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

Fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.