Sheinbaum anuncia pacto con bancos para bajar comisiones en pagos de gasolina con tarjeta

La presidenta Sheinbaum buscar bajar comisiones al pagar la gasolina con tarjeta. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de empresas gasolineras anunciaron la reducción de comisiones de pago de gasolinas mediante tarjeta con 0 por ciento de cuota de intercambio y con vales.

Esta medida se aplicará a partir del 1 de mayo. Y el verdadero objetivo será que hacia adelante se elimine el pago con efectivo.

Sheinbaum afirmó que buscan seguir disminuyendo, sobre todo, el precio del diésel, lo cual es resultado de un acuerdo en el que participó el Banco de México y distintas asociaciones, coordinado por la Secretaría de Hacienda.

Los acuerdos reducen el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos digitales que en el caso de débito y de valeras de red abierta es de 2.57 pesos; y para la de crédito de 7.45 pesos; en el caso de la valera de red cerrada, se dará una reducción de 1.10 pesos, informó el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

Al inicio de la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que “al disminuir las comisiones va a bajar más el precio de la gasolina y el diésel”.

Consideró que con este anuncio “muy bueno, es la demostración de que cuando se trabaja juntos por las y los mexicanos, sacamos muy buenas cosas”.

Este martes, la presidenta se volverá a reunir con empresas gasolineras.

“El objetivo es seguir disminuyendo, sobre todo, el precio del diésel, y lo más importante apoyar la economía de las familias mexicanas”, aseguró.