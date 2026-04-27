SSA baja 80% la máxima cantidad de vacunas contra el sarampión aplicadas de cara al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conforme se acerca el inicio de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, la Secretaría de Salud (SSA) del gobierno federal ha disminuido hasta más de cinco veces -u 80%- el número máximo de vacunas aplicadas por semana contra el sarampión en el país, desde que reforzó la estrategia de inmunización, según sus propios datos.

Este lunes 27, a 45 días de que se inaugure la justa futbolística el próximo 11 de junio y por la que se espera la llegada de 5.5 millones de extranjeros, la dependencia que dirige David Kershenobich informó que, de enero de 2025 al 24 de abril de 2026, se han aplicado?37 millones 87 mil 151 dosis?de vacunas contra el virus en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población.

Hace una semana, el 20 de abril, la dependencia informó que llevaba 36 millones 411 mil 751 dosis aplicadas. Ello significa que en los últimos siete días solo se aplicaron 675 mil 400 dosis.

Esta última cifra destaca porque es la más baja que ha reportado la SSA en lo que va del reforzamiento de la estrategia y representa 5.6 veces menos que los 3.4 millones que la dependencia aplicó del 21 al 27 de febrero pasados.?

Ésta última es la máxima cantidad que la SSA informó en pleno reforzamiento de la estrategia de combate al virus anunciado el 7 de febrero.?

Dicho de otro modo, en la última semana la SSA aplicó apenas 19.8% del total de las dosis que alcanzó justo hace dos meses; o bien, disminuyó 80% esa misma cantidad.

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“Proteger la salud comunitaria”

Los datos oficiales toman relevancia debido al discurso que la SSA ha mantenido durante meses, en el sentido de que la vacunación es la “única” forma de combatir el contagio del virus, en particular, ante el próximo Mundial de Futbol del que México será sede, junto con Estados Unidos y Canadá.

También destaca en el contexto de la puesta en marcha de la Semana Nacional del Vacunación 2026, el pasado sábado 25 y hasta el sábado 2 de mayo, con la intención de completar el esquema de vacunación de los mexicanos, incluida la inmunización contra el sarampión.

En su comunicado de este lunes 27, la SSA pidió a la población “que?no deje pasar la oportunidad de vacunarse contra el sarampión, ya que es una de las medidas más efectivas para prevenir brotes y proteger la salud comunitaria”.

La dependencia reiteró que las niñas y niños de seis meses a 12 años son el grupo prioritario a vacunar, pues “su protección es clave para interrumpir la transmisión del sarampión en la comunidad”.

Otro grupo prioritario es el de las personas de 13 a 49 años que no cuentan con vacuna contra el sarampión o no tienen su segunda dosis.

De acuerdo con el más reciente Informe Diario del brote diario de sarampión en México -24 de abril- de la Dirección General de Epidemiología de la SSA, suman 16 mil 579 casos confirmados acumulados, así como 39 mil 407 casos “probables” y 36 defunciones por el virus.