Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar; Leticia Ramírez la reemplaza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar para “encabezar otras tareas” y Leticia Ramírez asumirá la titularidad de la dependencia de programas sociales a nivel federal, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta noticia se da en medio de los trascendidos de que Montiel encabezará la dirigencia nacional de Morena, luego de que Luisa María Alcalde dejó el puesto y fue invitada por la mandataria para ser la consejera jurídica de la Presidencia.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Ramírez fue secretaría de Educación Pública, cargo al que llegó tras ser su directora directora de Atención Ciudadana.

Alcalde llegó a la Consejería Jurídica con la salida que le dieron a Esthela Damián, con el argumento de que quiere competir por la candidatura al gobierno de Guerrero.

Ramírez asumirá la titularidad de Bienestar a partir de este miércoles.

En un vídeo publicado en su cuenta de X, la jefa del Ejecutivo Federal dijo: “Quiero darles una noticia, una información importante, relevante. El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos”.

Agregó: “Hoy desde el gobierno defendiendo la transformación de la vida pública de México y Ariadna pues quiere ir a encabezar otras tareas”.

Inmediatamente informó que será Leticia Ramírez la sucesora de Montiel, quien se mantuvo en el cargo desde el sexenio pasado.

“Quiero darles también esta noticia que es que Lety Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la Presidencia, ella fue secretaría de Educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa, pues Lety va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna”.

En el video la presidenta Sheinbaum aparece en uno de los patios de Palacio Nacional, frente a la biblioteca, con Montiel, con coordinadores territoriales, así como delegados de la Secretaría de Bienestar.

“Ellos garantizan que lleguen todos los apoyos: la pensión a adulto mayor, el apoyo a las personas con discapacidad, aqui están nuestros responsables en cada una de las entidades federativas", aseguró.

También afirmó: “Que sepan todos y todas que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programa de bienestar al pueblo de México, son derechos conquistados por el pueblo de México".

La presidenta deseó a Ariadna “la mejor de las suertes”. Montiel respondió: “Muchas gracias, presidenta, por su confianza".