Así respondió Sheinbaum a las declaraciones de Trump sobre que “México está perdido”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nosotros sabemos que la esperanza de México está en su pueblo”, es quien manda y no responde a dictados desde el extranjero, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a declaraciones que hizo Donald Trump a la presentadora de Fox News, Martha MacCallum, sobre que “México está perdido y su esperanza es Estados Unidos”.

Sheinbaum reveló que el mandatario estadunidense hizo estas declaraciones mientras la comunicadora hacía una entrevista a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, con quien abordaba el tema de los agentes de Estados Unidos en un operativo en México.

Ya sabemos cómo declara a veces el presidente Trump, nosotros sabemos que la esperanza de México está en su pueblo y de sus gobiernos en estar siempre cerca siempre del pueblo”, afirmó la jefa del Ejecutivo Mexicano.

“En México decide el pueblo, eso dice el artículo 39 de la Constitución, la soberanía dimana del pueblo, el único que manda en México es uno y es el pueblo de México, nadie más y menos dictados desde el extranjero”, agregó.

Sheinbaum Pardo reiteró que su administración colabora, se coordina y coopera con el gobierno de Estados Unidos, “pero como dije ayer en una relación de iguales, de respeto”.