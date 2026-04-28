CNTE amaga con el estallido de una huelga nacional indefinida de cara al inicio del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteraron el estallido de una huelga nacional indefinida, frente al inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, para exigir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el cumplimiento de sus demandas laborales.

En videoconferencia después de su más reciente Asamblea Nacional de Representantes, adelantaron que no impedirán la entrada a los estadios donde se jugarán 13 partidos mundialistas y que no instalarán plantón en el Zócalo el 15 de mayo como lo han hecho años anteriores.

“Históricamente hemos iniciado el 15 de mayo la acción política. Sin embargo, ahora por el contexto que tenemos en el país y el análisis que se ha hecho en diferentes secciones, estaremos ya en su momento retornando al inicio del plantón, huelga y actividades, una vez que se defina la fecha”, añadieron.

Los líderes magisteriales disidentes anunciaron que, aunque ya existen algunas propuestas sobre la mesa -1 y 8 de junio-, la fecha de inicio de la huelga nacional y la forma en que se realizará se definirán el próximo 16 de mayo, en una nueva sesión de su Asamblea Nacional de Representantes (ANR), su máximo órgano de decisión.

La protesta incluiría suspensión de clases, movilizaciones masivas y un plantón en el Zócalo capitalino.

Y adelantaron: “No vamos a impedir el ingreso a los estadios ni estamos en contra de la afición ni del deporte. (El mundial) es una ventana al mundo para decir que no todo está bien en México, porque no se están solucionando las demandas de los trabajadores”, aclararon.

Según dijeron, aprovecharán el escaparate mundialista para “evidenciar” las fallas del gobierno actual y posicionarse en contra el llamado "Mundial del despojo".

Sin embargo, lanzaron, otra vez, la advertencia: “no rodará el balón si no hay solución".

Los declarantes reiteraron que su demanda central es la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, así como la creación de un sistema solidario de pensiones, incremento salarial del 100% al sueldo base, cancelación de reformas educativas recientes, como la llamada “Peña-AMLO-CSP-, reinstalación de maestros cesados, mayor presupuesto para educación básica y reapertura inmediata de mesas de diálogo con el gobierno de Sheinbaum Pardo.

Se preparan para el 1 de Mayo

Añadieron que, para este año, buscarán fortalecer las alianzas con otros sectores como organizaciones sociales, sindicatos democráticos y estudiantes, la Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica.

Por ello, anunciaron que el próximo viernes 1 de mayo se sumarán a las protestas del sector obrero en la marcha por el Día Internacional del Trabajo. De hecho, en un cartel que ya circula en redes sociales, anuncian “una jornada unitaria, proletaria, internacionalista, anti imperialista y anti fascista”.

La movilización será del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí, entregarán su pliego petitorio en Palacio Nacional.

En la videoconferencia participaron los secretarios generales de las siguientes secciones de la CNTE: 22 de Oaxaca, Jenny Aracely Pérez; 7 de Chiapas, Isael González; 9 de la CDMX, Pedro Hernández; 14 de Guerrero, Elvira Veleces; 18 de Michoacán, Eva Hinojosa; y 58 de Zacatecas, Marcelino Rodarte.